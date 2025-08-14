CANAL RCN
Internacional

Hay nuevas noticias sobre el conductor que embistió a una multitud en celebración del Liverpool

El hecho que ocasionó este sujeto dejó 134 heridos durante el desfile del club inglés.

Vehículo embistió a varios peatones durante desfile de victoria del Liverpool
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
02:50 p. m.
La celebración por el título de la liga inglesa obtenido por el Liverpool FC en mayo pasado terminó en tragedia para más de un centenar de personas.

Un vehículo conducido por Paul Doyle, de 53 años y exintegrante de la Royal Navy, irrumpió en una de las calles donde se congregaban miles de hinchas, provocando un atropello masivo que dejó 134 heridos, según el balance actualizado de la policía de Merseyside.

En una audiencia realizada este jueves en un tribunal de Liverpool, Doyle fue notificado de 24 nuevos cargos: agresión a 23 víctimas, seis de ellas menores de edad, y pelea.

El acusado participó por videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra recluido y rompió en llanto al escuchar la imputación.

El ataque ocurrió el 26 de mayo, cuando el vehículo de Doyle ingresó a una calle que acababa de ser reabierta para permitir el paso de una ambulancia. En ese momento, la zona estaba colmada de aficionados que participaban en el desfile de celebración por el título del Liverpool FC.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el coche fue rodeado por una multitud, y algunos asistentes adoptaron una actitud hostil hacia el conductor.

¿Cuál fue la reacción del conductor?

Doyle retrocedió su vehículo y luego aceleró, avanzando de manera zigzagueante y arrollando a personas en ambos lados de la calle. El incidente dejó un saldo de 134 lesionados, varios de ellos de gravedad.

El mismo día de los hechos, Doyle fue arrestado y la policía descartó de inmediato que se tratara de un acto terrorista, señalando que se trató de un incidente aislado.

A finales de mayo, el conductor ya había sido acusado de conducción peligrosa y de causar lesiones graves de forma voluntaria a seis personas, entre ellas un niño de 11 años.

En su primera comparecencia, el fiscal Philip Astbury afirmó que el acusado embistió “deliberadamente” a la multitud y utilizó su coche “como un arma”.

Conductor responsable de atropellamiento masivo irá a audiencia

Doyle deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 4 de septiembre, en una audiencia en la que tendrá que declararse culpable o inocente.

La fecha provisional para el inicio del juicio se fijó para el 24 de noviembre y se estima que podría prolongarse entre tres y cuatro semanas.

