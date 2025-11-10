Tragedia en México: intensas lluvias dejan al menos 28 muertos

México enfrenta una de las peores emergencias por lluvias de los últimos años. Desde el pasado jueves, fuertes precipitaciones han azotado gran parte del territorio nacional, dejando al menos 28 personas muertas, decenas de desaparecidos y una estela de destrucción que afecta a 31 de los 32 estados del país, según reportes oficiales divulgados este viernes.

Grave panorama de lluvias en México

Las autoridades de Protección Civil informaron que las lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, inundaciones de comunidades completas, así como derrumbes y deslaves en carreteras, caminos y puentes.

El estado de Hidalgo ha resultado el más golpeado, con 16 fallecidos, más de 1.000 viviendas dañadas y 90 comunidades incomunicadas.

En Puebla, el gobierno local confirmó nueve muertos, ocho desaparecidos y más de 80.000 personas afectadas, mientras que en Veracruz se reportan dos víctimas mortales, y en Querétaro, una más.

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la red social X un amplio despliegue de personal y equipos de rescate.

“La Secretaría de Marina desplegó 3.300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí”, escribió la mandataria, quien también confirmó la participación de 5.400 efectivos del Ejército, seis helicópteros, una veintena de aviones y decenas de embarcaciones para atender las zonas más afectadas.

Asimismo, se han habilitado múltiples albergues para recibir a las familias desplazadas por la crecida de los ríos, especialmente en Veracruz, una región atravesada por numerosos cauces fluviales.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó la existencia de derrumbes carreteros y comunidades aisladas en distintos puntos de la Sierra Madre Oriental, una vasta cadena montañosa paralela al Golfo de México.

Equipos de rescate enfrentan grandes dificultades para acceder a las zonas más remotas, donde las vías se encuentran bloqueadas por deslaves.

El meteorólogo y académico Isidro Cano explicó que las precipitaciones actuales se deben a un “desfase de las estaciones”, que ha prolongado la temporada de lluvias más allá de su fecha habitual.

Según el experto, un fenómeno tropical originado en el Golfo de México se encontró con la Sierra Madre Oriental, generando condiciones de humedad y calor que propiciaron la formación de intensas nubes de tormenta.

Intensas lluvias en México dejan 28 muertos

A este fenómeno se suma la influencia de un frente frío proveniente de Estados Unidos, que ha incrementado la nubosidad y extendido las lluvias hacia el centro y sur del país.

Por otra parte, en el litoral del Pacífico, las autoridades mantienen vigilancia sobre los remanentes del huracán Priscilla, degradado a depresión tropical, y sobre la tormenta Raymond, que, aunque se mantiene alejada de la costa, ha contribuido a las fuertes precipitaciones en los estados de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Raymond se ubicaba la noche del viernes a unos 375 kilómetros al sur de la península de Baja California, con vientos sostenidos de 85 km/h, aunque se prevé que se debilite durante el fin de semana.

Mientras tanto, el país sigue en alerta máxima ante la posibilidad de nuevas lluvias y desbordamientos. Autoridades federales y estatales trabajan de manera conjunta en labores de rescate, atención humanitaria y reconstrucción de las zonas más devastadas.