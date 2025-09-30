Las lluvias vuelven a azotar a Valencia, España: ya hay cierres escolares y caos en la movilidad

Las zonas turísticas y las escuelas ya han cerrado sus puertas a raíz de las fuertes lluvias torrenciales que se han presentado en los últimos días. Las precipitaciones ya han provocado varias inundaciones que llegaron a desbordar un barranco en Aldaia.

Alerta por nuevas inundaciones en Valencia

Las imágenes ya han sembrado terror entre los habitantes de esta ciudad, pues aún se siente el temor entre los ciudadanos por la tragedia que registró 230 fallecidos durante las inundaciones presentadas en el 2024.

En la región mediterránea de Valencia, el nivel de alerta se redujo este martes dos escalones al pasar a amarillo, pues durante el pasado lunes se mantuvo en rojo.

Aunque hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas ni daños importantes, las imágenes han generado temor ante un posible escenario en el los ciudadanos, de estas zonas de la ciudad, vuelvan a padecer estos catastróficos hechos naturales.

Las precipitaciones generaron retrasos en los transportes, principalmente los ferroviarios, mientras que más de medio millón de estudiantes dejaron de ir a clases por estas inundaciones, según la Consejería de Educación.

Ibiza en alerta por lluvias torrenciales

Los servicios de emergencia en las islas de Ibiza y Formentera, en el archipiélago de Baleares, enviaron un mensaje de alerta a los teléfonos celulares de los residentes instándolos a evitar los desplazamientos, las actividades al aire libre y a mantenerse alejados de arroyos, zonas bajas o sótanos.

La agencia meteorológica española (Aemet) indicó que sobre Ibiza han caído lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado, debido al movimiento "muy lento" de la tormenta, indicó en un comunicado el gobierno regional de Baleares.

En algunas poblaciones, el agua desbordó varias calles mientras en las imágenes, difundidas en redes sociales, se observan grandes contenedores de basura que son arrastrados por la fuerza del agua. Según expertos, España es regularmente golpeada por fuertes lluvias a finales de verano y en otoño.