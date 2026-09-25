Cerca de 80.000 jóvenes se reunirán con el papa León XIV en Francia: entradas se agotaron en 20 minutos

Miles de jóvenes aguardaban este viernes la llegada del papa León XIV al mítico Estadio de Francia, al norte de París, en uno de los momentos más esperados de su primera visita oficial al país.

Según informó el Vaticano, cerca de 80.000 personas de entre 17 y 35 años se congregaron en el recinto para escuchar al pontífice, en medio de una jornada que reunió a unas 300.000 personas en distintos puntos de la capital francesa.

Entre actuaciones y actividades previas, los asistentes esperaban la intervención del líder de la Iglesia católica, cuya figura ha despertado especial interés entre las nuevas generaciones debido al aumento de bautismos en este grupo de edad, pese al descenso general de la práctica religiosa.

Algunos jóvenes destacaron el mensaje de solidaridad y atención al prójimo promovido por el pontífice como una de las razones de su creciente popularidad.

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Un mensaje para las nuevas generaciones

Durante su primer día en Francia, León XIV fue recibido con entusiasmo por multitudes que se apostaron en las calles de París para verlo pasar en el papamóvil. La visita marca el regreso de un pontífice a la capital francesa por primera vez desde la visita de Benedicto XVI en 2008.

Entre quienes acudieron al Estadio de Francia se encontraba Coralie Cece, una enfermera de 33 años que pidió un día libre para escuchar al papa en persona. La joven aseguró que el llamado de León XIV a no olvidarse de los demás en una época marcada por el individualismo resulta especialmente relevante para su generación.

Advertencia sobre la inteligencia artificial

En paralelo a los encuentros con fieles, el papa aprovechó su discurso ante autoridades y diplomáticos en el Palacio del Elíseo para alertar sobre los riesgos de una sociedad dominada por la tecnología y la inteligencia artificial.

El pontífice instó a “formar las mentes” en un discernimiento ético que permita orientar el progreso tecnológico hacia el respeto de la dignidad humana y advirtió sobre el peligro de perder la humanidad en un “paraíso de máquinas”. Además, reiteró la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de las personas y no al contrario.

La visita de cuatro días continuará con una misa multitudinaria en los Campos Elíseos, donde se espera la asistencia de hasta 600.000 fieles, antes de que León XIV se desplace a Lourdes y Metz para cumplir los últimos compromisos de su agenda en Francia.