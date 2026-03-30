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Investigan en Australia a las plataformas que estarían incumpliendo con la prohibición a menores

Meses después de la puesta en marcha de la ley, se le está haciendo verificación al cumplimiento.

Redes sociales.
Redes sociales. Foto: Freepik

AFP

marzo 30 de 2026
09:49 p. m.
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Facebook, YouTube y otras redes sociales están siendo investigadas en Australia por presuntamente incumplir con la ley que prohíbe que menores de 16 años tengan acceso a estas.

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En diciembre de 2025, el país oceánico puso en marcha las medidas para restringir el uso de las redes para los jóvenes. A pesar de ser una ley ampliamente cuestionada, igualmente se mantiene vigente.

Ley ha regido desde finales del año pasado

El llamado entonces quedó para las grandes redes sociales, obligándolas a adoptar mecanismos. De lo contrario, corren el riesgo de recibir multas de gran cantidad u otras medidas más robustas.

Para evitar que un adolescente supere los controles, se han ejecutado varios procesos de verificación. El primero ha sido presentar documentos de identidad con los que se pueda validar la edad.

Asimismo, se ha obligado a que haya selfies (fotos del rostro) como contraseña y un análisis de comportamiento. El propósito ha sido proteger a los jóvenes de los llamados algoritmos depredadores y ciberacoso.

Las plataformas bajo la lupa

Sin embargo, cuatro meses después, las autoridades consideran que ciertas redes no estarían cumpliendo. Los ojos han estado enfocados sobre Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.

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“Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo del cumplimiento, que algunos puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana”, explicó la comisionada del regulador, Julie Inman Grant.

En ese orden de ideas, se busca fortalecer la medida, acorde a lo mencionado por la funcionaria: “Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad”.

Si bien las empresas han cumplido con la ley, también han presentado sus inconformidades, mencionando que la mano dura podría ser contraproducente y generarles mayores consecuencias a los menores.

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