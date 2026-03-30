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Bombero murió al quedar atrapado en la vivienda donde intentaba apagar un incendio en Medellín

Tres uniformados quedaron atrapados bajo los escombros. Dos fueron rescatados con vida, pero Iván Darío Posada falleció en el lugar.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
07:17 a. m.
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Un bombero de 34 años perdió la vida en el barrio La Toscana, en Medellín, cuando atendía una emergencia por un voraz incendio en dos viviendas de madera.

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El trágico hecho ocurrió cuando una estructura colapsó sobre el equipo de rescate que combatía las llamas.

El colapso de una de las viviendas dejó atrapados a tres bomberos que intentaban apagar las llamas. Dos de ellos lograron ser rescatados por sus compañeros, pero el tercer bombero no sobrevivió logró sobrevivir a la furia de las llamas.

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Murió un bombero cuando atendía grave incendio en Medellín

De acuerdo con los testimonios de los vecinos de la zona, el fuego había consumido gran parte de las viviendas de madera antes de que los equipos de emergencia pudieran controlar la situación.

"Cuando llegué ya todo estaba un 70% bajo las llamas. No había manera de recuperar nada", explicó Estefany Rodríguez, una de las afectadas por el incendio.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la muerte del uniformado:

Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez de 34 años, quien falleció hace pocos minutos mientras cumplía con su deber en la atención de un incendio en el barrio la Toscana.

Aunque los compañeros del bombero Iván Darío Posada realizaron maniobras para asistirlo y lograron trasladarlo a un centro hospitalario, falleció por la gravedad de las heridas.

El bombero había ingresado a la institución en diciembre de 2016, con la vocación de servir y proteger la vida de los demás.

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Investigan las causas del incendio en el que murió un bombero

Las autoridades de Medellín investigan las causas del incendio y las circunstancias que llevaron al colapso de la estructura.

En este momento, la Alcaldía de Medellín acompaña y brinda contención a los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, tras la lamentable pérdida de uno de sus compañeros.

“El incendio fue controlado en su totalidad y no se reportan afectaciones a la ciudadanía”, confirmó el alcalde.

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