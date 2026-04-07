Irán podría acelerar las sentencias de muerte: organizaciones alertan el riesgo de ejecución de presos políticos

Gholam Hosein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial de Irán, lanzó una contundente directriz este martes 7 de abril al ordenar que los tribunales den prioridad y celeridad a las condenas a muerte y a la confiscación de bienes en el marco de la actual confrontación contra Estados Unidos e Israel.

"Es necesario acelerar la emisión de sentencias de pena de muerte y de confiscación de propiedades", sentenció el alto funcionario durante una reunión televisada, en la que insistió en que aplicar con rigor las leyes de espionaje vigentes resulta indispensable "para seguir dictando sentencias judiciales contra elementos y agentes del agresor enemigo con mayor rapidez".

Organismos internacionales advierten que presos políticos podrían ser ejecutados:

Esta postura ha encendido las alarmas de organismos internacionales y activistas, que denuncian que la República Islámica está instrumentalizando el conflicto bélico, iniciado el pasado 28 de febrero, para intensificar la represión interna.

Según datos de grupos de defensa de los derechos humanos, desde el estallido de la guerra ya han sido ahorcadas siete personas vinculadas a las manifestaciones de enero: seis señaladas de pertenecer al grupo opositor prohibido Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y un ciudadano iranosueco señalado de colaborar con la inteligencia israelí.

La respuesta de la oposición en el exilio no se hizo esperar, liderada por la premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, que criticó duramente las prioridades del gobierno a través de Telegram.

Ebadi afirmó que, lejos de proteger a la población ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, las autoridades iraníes están acelerando "las ejecuciones, la represión y la confiscación de las propiedades de la oposición", en lo que los defensores de derechos humanos consideran juicios "extremadamente injustos" que incluso han cobrado la vida de dos adolescentes detenidos tras las protestas de enero.

¿Un intento de infundir terror en medio de la guerra?

Finalmente, organizaciones como el Abdorrahman Boroumand Center, con sede en Estados Unidos, advirtieron que decenas de ciudadanos corren el riesgo de ser ejecutados bajo acusaciones de auxilio al enemigo.

Para esta entidad, el hecho de que se ejecute a manifestantes y presos políticos mediante procesos "precipitados y no transparentes se considera un intento de instigar miedo y de mantener el control de la sociedad". Estas denuncias se suman a las acusaciones recurrentes contra el régimen iraní por el uso de tortura para extraer confesiones falsas que posteriormente son exhibidas en televisión nacional.