Una operación sin precedentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos logró rescatar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 derribado por fuerzas iraníes en territorio del sur del país en guerra.

El operativo movilizó a casi 100 efectivos militares estadounidenses en una misión de alta complejidad.

El rescate del piloto requirió el despliegue de decenas de aviones de combate y helicópteros. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) desempeñó un papel crucial en la operación al integrarse a las labores de búsqueda.

Finalmenre, fue la CIA quien localizó al tripulante en una zona montañosa y comunicó su ubicación exacta a las fuerzas de rescate.

Detalles inéditos de la operación de rescate del piloto que sobrevivió

Expertos en operaciones militares consideran probable que Estados Unidos tuviera información precisa sobre la ubicación del piloto desde el momento del derribo de la aeronave.

Esta ventaja habría facilitado la rapidez y efectividad del operativo de rescate, que concluyó exitosamente con el tripulante sano y salvo.

Autoridades iraníes informaron que dos helicópteros Black Hawk de Estados Unidos que participaban en el rescate fueron derribados por tribus nómadas que habitan en las regiones montañosas del sur de Irán.

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Señaló este como uno de los motivos principales por los que Washington mantiene la operación Furia Épica para impedir el desarrollo de armamento nuclear por parte del régimen de los ayatolás.

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Estas declaraciones se enmarcan en la escalada de tensiones entre ambos países tras el derribo del caza estadounidense.