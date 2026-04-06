CANAL RCN
Internacional Video

Revelan detalles inéditos de la operación de rescate del piloto que sobrevivió al derribo del avión F-15 por Irán

Donald Trump entregó detalles del operativo de las Fuerzas Especiales que rescataron con vida al tripulante del caza que fue atacado por el ejército iraní.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
05:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación sin precedentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos logró rescatar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 derribado por fuerzas iraníes en territorio del sur del país en guerra.

Nueva advertencia de Trump a Irán: "Todo el país podría ser arrasado"
RELACIONADO

Nueva advertencia de Trump a Irán: "Todo el país podría ser arrasado"

El operativo movilizó a casi 100 efectivos militares estadounidenses en una misión de alta complejidad.

El rescate del piloto requirió el despliegue de decenas de aviones de combate y helicópteros. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) desempeñó un papel crucial en la operación al integrarse a las labores de búsqueda.

Finalmenre, fue la CIA quien localizó al tripulante en una zona montañosa y comunicó su ubicación exacta a las fuerzas de rescate.

EE. UU. rescató a piloto herido tras caída de F-15 en Irán: duró horas escondido mientras era perseguido
RELACIONADO

EE. UU. rescató a piloto herido tras caída de F-15 en Irán: duró horas escondido mientras era perseguido

Detalles inéditos de la operación de rescate del piloto que sobrevivió

Expertos en operaciones militares consideran probable que Estados Unidos tuviera información precisa sobre la ubicación del piloto desde el momento del derribo de la aeronave.

Esta ventaja habría facilitado la rapidez y efectividad del operativo de rescate, que concluyó exitosamente con el tripulante sano y salvo.

Autoridades iraníes informaron que dos helicópteros Black Hawk de Estados Unidos que participaban en el rescate fueron derribados por tribus nómadas que habitan en las regiones montañosas del sur de Irán.

Trump dijo que el lunes podría alcanzarse un acuerdo con Irán
RELACIONADO

Trump dijo que el lunes podría alcanzarse un acuerdo con Irán

Donald Trump sigue en pie contra Irán

El presidente Trump reiteró su posición respecto al programa nuclear iraní.

Irán no puede tener armas nucleares.

Señaló este como uno de los motivos principales por los que Washington mantiene la operación Furia Épica para impedir el desarrollo de armamento nuclear por parte del régimen de los ayatolás.

Trump también destacó la capacidad militar de Estados Unidos, presumiendo que el país cuenta con fuerza suficiente para destruir infraestructura crítica del régimen iraní, incluyendo los puentes del régimen ayatolá y plantas nucleares.

Estas declaraciones se enmarcan en la escalada de tensiones entre ambos países tras el derribo del caza estadounidense.

"Se desatará un infierno": Trump da 48 horas a Irán para llegar a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz
RELACIONADO

"Se desatará un infierno": Trump da 48 horas a Irán para llegar a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nasa

“Si algo vital llega a fallar, les toca improvisar”: los riesgos de Artemis II en el lado oculto de la Luna

Nasa

🔴Transmisión EN VIVO de Artemis II de la Nasa: así avanza el vuelo alrededor de la Luna

Donald Trump

Nueva advertencia de Trump a Irán: "Todo el país podría ser arrasado"

Otras Noticias

James Rodríguez

Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: contundente comunicado de Minnesota United

Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: Minnesota United emitió un comunicado oficial y aclaró su estado tras la hospitalización.

Artistas

A Jhonny Rivera y su esposa los frenaron en Dubái: así reaccionó el artista

Jhonny Rivera y su esposa fueron advertidos en Dubái y su reacción se hizo viral. ¿Qué hicieron?

Fuerzas Militares

Subsidio de vivienda: militares y policías podrán acceder a doble beneficio en 2026

Masacres en Colombia

Aterradora cifra de masacres en Colombia en lo que va de 2026: estas son las zonas más violentas

Enfermedades

Médicos en Barranquilla lograron operar un feto en gestación para corregir la hidrocefalia