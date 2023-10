Israel y Hamás tienen versiones encontradas de ataque a hospital en Gaza, hay rechazo mundial

Este martes un misil explotó en un hospital de la Franja de Gaza lo que recrudeció la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Los extremistas aseguraron que se trató de un ataque aéreo de Israel mientras el Ejército de ese país lo atribuyó a un lanzamiento fallido de un cohete por parte del grupo militante palestino Yihad islámica.

Este ataque ha sido el más sangriento desde que Israel lanzó una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza en represalia por un mortal ataque de Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre.

El hecho provocó la condena en todo el mundo árabe y se llevaron a cabo protestas en las embajadas de Israel en Turquía y Jordania, también cerca de la Embajada de Estados Unidos en el Líbano, donde las autoridades lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Y es que la explosión tuvo lugar en vísperas de una visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel y debido a esto el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, canceló una cumbre que su país iba a organizar en Ammán con el jefe de Estado estadounidense y los líderes egipcio y palestino.

WARNING: GRAPHIC CONTENT A blast at a Gaza hospital killed hundreds of people, according to Gaza health authorities. They say it was caused by an Israeli air strike, while the Israeli military blamed a Palestinian militant group https://t.co/myfeKujIge pic.twitter.com/H4q5XqZfsu

La ministra de Salud de la Autoridad Palestina, Mai Alkaila, acusó a Israel de "una masacre" en el hospital Al-Ahli al-Arabi.

"De 200 a 300 mártires" perecieron en el bombardeo del hospital Ahli Arab, en la ciudad de Gaza, y "centenas de personas se hallan bajo los escombros", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado. Añadió que "el hospital albergaba a centenas de enfermos y heridos, así como a personas desplazadas por la fuerza" a causa de los bombardeos.



Entre tanto, el grupo terrorista Hamás, que controla la Franja de Gaza, pidió condenar la que calificó como una "masacre.

"Llamo a todos los pueblos libres, a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU, a las instituciones jurídicas, llamo a la Liga Árabe y a la Organización de Cooperación Islámica a una condena clara de esta terrible masacre, del asesinato en masa y de las privaciones de nuestra sangre, de nuestras mujeres, niños y ancianos. Este silencio debe terminar".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que "terroristas bárbaros" en Gaza habían atacado el hospital, no el Ejército de Israel.

"El mundo entero debe saberlo: Fueron terroristas bárbaros de Gaza los que atacaron el hospital de Gaza, y no las FDI", dijo, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel. "Quienes asesinaron brutalmente a nuestros hijos también asesinan a sus propios hijos".



Las FDI culparon a un grupo militante palestino llamado Yihad Islámica Palestina que, al igual que Hamás, es considerado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

The entire world should know: It was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital in Gaza, and not the IDF.



Those who brutally murdered our children also murder their own children.