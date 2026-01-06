Murió famosa actriz que participó en una de las películas más exitosas: las autoridades están investigando

La industria del cine se encuentra conmocionada, especialmente en Estados Unidos, debido a que se confirmó la muerte de una reconocida actriz que participó en la película Scary Movie.

Jayne Trcka, la estrella que también estuvo en producciones como 'La magia negra', 'Llamada de ganado' y 'El show de Drew Carey', fue encontrada sin vida a sus 62 años.

La muerte de la reconocida actriz fue confirmada por las autoridades que llegaron a su casa ubicada en San Diego, Estados Unidos.

¿Qué han revelado las autoridades tras la muerte de Jayne Trcka, la reconocida actriz de Estados Unidos?

Los investigadores del caso han explicado que una amiga de Jayne Trcka se comunicó con ellos para decirles que llamó a la actriz durante varios días, pero que no obtuvo respuesta.

En consecuencia, las autoridades ingresaron a la casa de Jayne Trcka, la encontraron sin signos vitales en la cocina y confirmaron su muerte.

Además, manifestaron que hallaron un traumatismo en el cuerpo de la reconocida actriz de Scary Movie, pero que hasta el momento las causas siguen siendo materia de investigación.

Jayne Trcka, a lo largo de su vida, también se destacó compitió como fisiculturista y participó en videos musicales de canciones exitosas como 'Teléfono', de Lady Gaga.

Los seguidores de Jayne Trcka, la reconocida actriz de Estados Unidos, están devastados tras su muerte

Luego de las revelaciones de las autoridades, los seguidores de Jayne Trcka han escrito múltiples mensajes de condolencias.

"Entrené con ella una vez y era muy amable", "que en paz descanse", "que brille sobre ella la luz perpetua", "la extrañaremos", "fue una leyenda", "qué triste esto", "un abrazo para toda la familia", "la recordaré siempre", "todavía era demasiado joven", "su recuerdo nunca se borrará" y "la amé", han sido algunas de las palabras expresadas en redes sociales.