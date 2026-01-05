Jefe de la ONU expresa preocupación por legalidad de la operación de EE.UU. en Venezuela

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El llamado se realizó durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en la situación de Venezuela, solicitada por el propio país y transmitida por Colombia, miembro no permanente del organismo desde el 1 de enero.

Las declaraciones de Guterres fueron leídas en su nombre por la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, quien transmitió la preocupación del secretario general por la posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar este tipo de acciones en las relaciones entre los Estados.

Preocupaciones de la ONU sobre soberanía y derecho internacional

Durante la sesión, Guterres manifestó inquietud por la legalidad de la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Según lo expuesto ante el Consejo, la acción no habría respetado las normas del derecho internacional, al no contar con autorización del Consejo de Seguridad, con el consentimiento del Estado venezolano ni con una justificación basada en legítima defensa frente a un ataque armado.

La Carta de las Naciones Unidas establece que los Estados miembros deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Actualmente, la ONU cuenta con 193 Estados miembros, y el Consejo de Seguridad es el órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales.

Reacciones de Colombia y postura de Estados Unidos

Colombia, que solicitó la reunión del Consejo de Seguridad, calificó la operación de Estados Unidos como una violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela. La embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, afirmó que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza y que dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, citó el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce el derecho inherente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un Estado miembro. Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, posee derecho a veto, lo que le permite bloquear cualquier acción del organismo en su contra.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para comparecer ante un tribunal de Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, acusaciones que Maduro ha negado.

Guterres hizo un llamado a todos los actores venezolanos a participar en un diálogo inclusivo y democrático, y expresó su disposición a apoyar los esfuerzos que permitan a los venezolanos encontrar una salida pacífica.