"Jorge Bergoglio dijo lo que pensaba, hacía lo que decía, y creía en lo que hacía" Néstor Pongutá

Este 21 de abril, se confirmó la muerte del papa Francisco a sus 88 años. Fue líder de la iglesia católica durante los últimos 12 años y su partida dejó un profundo vacío en la comunidad católica mundial. Su partida marca el fin de un pontificado caracterizado por la coherencia y un firme compromiso con los más vulnerables.

En diálogo con Noticias RCN, Néstor Pongutá, quien es experto en temas del Vaticano y que estuvo al tanto de toda la actividad de Francisco durante más de una década, además de ser autor del libro "Las Huellas del Papa Francisco", habló sobre este jesuita argentino a quien conocía de cerca.

¿Cómo vive en Roma la noticia que no quería escuchar?

"Independiente de estar siguiendo estas informaciones día a día, de haberlo conocido desde el día de su elección, de haber realizado más de 10-15 viajes apostólicos por el mundo, pues también da tristeza a nivel personal porque es un hombre que deja una honda huella".

"Pero sobre todo, saber que después de haber vivido su viacrucis de alguna manera, porque él también padeció un viacrucis desde ese 14 de febrero que fue hospitalizado, estuvo al borde de la muerte, pues ayer lo que hizo fue un ejemplo de lo que siempre dejó, la coherencia que siempre demostró él".

"A pesar de que los médicos le dijeron tiene que estarse dos meses en convalecencia, no lo aceptó, ayer quiso salir, quiso dar la bendición con el hilo de voz que le quedaba, con la fuerza que le quedaba, le dijeron no se exponga al frío, pues así igual lo llevó a cabo. Se quiso dar la vuelta por entre los fieles y eso demuestra esa manera inconforme y revolucionaria que siempre lo caracterizó en su vida".

"Es un hombre que siempre su vida fue muy coherente, hizo lo que dijo y decía lo que pensaba, hacía lo que decía y creía en lo que hacía, y esto es un hecho más de que este luto que deja no es tan negro porque es un papá que deja un gran legado y un gran camino por recorrer".

Francisco: el papa de los pobres

"Volvió la normalidad noticia, a los últimos los volvió primeros. Yo recuerdo una imagen muy especial, un hombre lleno de granos en la cara en un día en una audiencia y él quiso bajarse del papamóvil y abrazarlo, ese solo abrazo con ese hombre lleno de granos llorando ahí y tocándole la piel y acariciándolo, eso es una encíclica, eso es lo que demuestra su grandeza".

"En un viaje que tuvimos en África, no querían que él fuera al hospital de Bangui en República Centroafricana, cuando llegó allí encontró una soledad, una tristeza, una desolación, una pobreza. Él quiso bajarse, estar con los niños, él decía siempre que la iglesia católica es como un hospital de guerra, que es donde toca actuar, no preguntarle a las personas cómo están del colesterol, sino actuar, y eso es lo que él hizo durante estos 12 años de pontificado".

¿Habló en alguna ocasión sobre este momento, sobre su muerte?

"Sí, claro que sí, él igual tenía 88 años, tenía este problema del pulmón, tuvo esta intervención muy delicada del colon, en fin, él sabía que esta es una situación que es inevitable, es lo único seguro que nosotros tenemos, todos los seres humanos, es la muerte".

"A él le habían dicho ahora, tiene que reposarse dos meses, pero seguro él se entiende que su hora final estaba llegando, ese hecho que se haya presentado ayer, así, y que haya querido dar la vuelta en el papamóvil, pues demuestra también que quería despedirse de su pueblo".

"En alguna entrevista le preguntaron cómo quería ser recordado, y él dijo, literalmente 'como un pobre desgraciado al que Dios le tuvo mucha misericordia', y él siempre decía, yo soy un pecador que llegó a papa, pero es un hombre que seguramente logró muchas cosas, quedaron muchos pendientes".

"Seguramente le quedó un gran vacío y no haber podido abrazar por última vez a su hermana Luz Helena, que es la única que queda viva y que está allí en Buenos Aires, Argentina, y que quedó pendiente de visitar luego de que fue el decidido pontífice el 13 de marzo del 2013".

La imagen humilde del papa Francisco

"Francisco lo hizo desde que llegó, pero es que él siempre vivió así, él no fue un hombre que cambió por ser pontífice o hizo demagogia, de hecho él tenía una reflexión que es muy cierta, 'el poder no cambia a las personas sino deja en evidencia quienes son', y él siempre fue así".

"Cuando fue elegido pontífice y pasa de la sala de las lágrimas a ponerse la casulla blanca, le dicen ahí están los zapatos rojos, dice 'yo en mi vida no voy a poner esos zapatos. Además, los míos son ortopédicos, los remonté hace pocos meses, están buenísimos y me quedan cómodos'. Él no iba a usar eso, y si ustedes recuerdan ese día que salió en la logia de las bendiciones, él nunca habló de aquí el pontífice, aquí el santo padre, sino se refería al obispo".