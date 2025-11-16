Murió icónica actriz que participó en reconocidas series de televisión: esto se informó

El mundo de la televisión y el cine se encuentran enfrentando una gran pérdida debido a que se confirmó la muerte de una icónica actriz que participó en una serie que tuvo mucho éxito.

Elizabeth Franz, que nació el 18 de julio de 1941 en Akron, Ohio, Estados Unidos, partió de este plano terrenal a sus 84 años.

La reconocida actriz que estuvo presente en Gilmore Girls, la serie que se estrenó en el año 2000 y estuvo nominada al Premio TCA y al Premio Primetime Emmy, murió el pasado 4 de noviembre de 2025.

Sin embargo, la noticia hasta ahora salió a la luz debido a que fue confirmada por Cristopher Pelham, su esposo, en diálogo con The New York Times.

¿De qué murió Elizabeth Franz, la reconocida actriz de Estados Unidos?

De acuerdo a lo que reveló Cristopher Pelham, la actriz Elizabeth Franz falleció a causa de un cáncer contra el que batalló durante los últimos años.

Además, el amor de la vida de Elizabeth Franz también detalló que, en medio del tratamiento, la actriz tuvo una reacción severa a la medicación.

El 4 de noviembre de 2025, día del deceso de la estrella que participó en Gilmore Girls, Elizabeth Franz se encontraba en su casa, ubicada en Connecticut, Estados Unidos.

Así fue la carrera de Elizabeth Franz, la brillante actriz de Estados Unidos

Elizabeth Franz participó en al menos 13 películas y en 18 series de televisión.

Entre las producciones en las que actuó se destacan:

The House of Mirth.

Death of a Salesman.

Sabrina.

American Playhouse.

Cold Case.

Grey's Anatomy.

Law and Order.

Su debut en el cine fue en 1981, mientras que en la televisión en 1982. Además, a lo largo de su carrera, la actriz estuvo nominada a premios como: