CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo

El aterrador accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Riobamba y Colta.

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo
Foto: AFP

AFP

agosto 28 de 2025
12:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en Ecuador nueve personas murieron y varias resultaron heridas al precipitarse a un barranco el autobús en el que viajaban.

Los hechos ocurrieron en el sur andino de Ecuador, informó el estatal servicio de emergencias:

Se ha confirmado el fallecimiento de nueve personas. El Ministerio de Salud Pública se encuentra consolidando el número oficial de personas heridas.

Conmoción en Ecuador por la extraña muerte de 12 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil
RELACIONADO

Conmoción en Ecuador por la extraña muerte de 12 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil

Nueve muertos en accidente de bus en Ecuador

El bus de servicio público cayó a un barranco y dejó nueve fallecidos en el sitio y varios heridos, algunos de complejidad.

Las autoridades investigan las causas del trágico accidente que nuevamente se registra en las vías de Ecuador.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud en las localidades de Riobamba y Colta (sur andino), sin embargo, no se precisó cuántas personas viajaban en el autobús.

Masacre en Ecuador: siete personas fueron asesinadas en un billar
RELACIONADO

Masacre en Ecuador: siete personas fueron asesinadas en un billar

Aterradores accidentes de tránsito en Ecuador

Los siniestros de tránsito figuran entre las principales causas de mortalidad en el país, donde entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 4.700 accidentes viales con 565 fallecidos y 4.045 lesionados, frente a los casi 21.220 de 2024 con cerca de 2.300 muertos, según cifras oficiales.

Hace un mes, nueve personas murieron y otras dos resultaron heridas al chocar de frente dos vehículos que circulaban por la carretera que conecta las ciudades costeras de Manta y Montecristi (suroeste).

El 24 de agosto, el futbolista profesional ecuatoriano Marcos Olmedo falleció al impactar el automóvil que conducía de manera frontal con otro, en el que iban dos personas que también perecieron.

Ecuador incauta cargamento de explosivos presuntamente destinado a grupos armados colombianos
RELACIONADO

Ecuador incauta cargamento de explosivos presuntamente destinado a grupos armados colombianos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Hombre abandonó a su cachorro en un aeropuerto de Brasil por restricciones de la aerolínea

Estados Unidos

Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.

Estados Unidos

Se conocen las primeras fotografías del despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe

Otras Noticias

Cundinamarca

Video: los últimos minutos de Valeria Afanador en el colegio, antes de su desaparición

Noticias RCN conoció los videos de cámaras de seguridad del colegio, en donde se ve a la menor antes de su desaparición.

Dian

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

La Dian está sancionando a contribuyentes que presentan la declaración de renta sugerida sin revisar ingresos, bienes y deducciones.

Champions League

¡Imperdible! Partidos para Bayern, Real Madrid, PSG y Barcelona en la Champions League

Medicamentos

Invima emite alerta por la falsificación de un reconocido medicamento oncológico

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios