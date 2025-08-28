Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo

En las últimas horas, en Ecuador nueve personas murieron y varias resultaron heridas al precipitarse a un barranco el autobús en el que viajaban.

Los hechos ocurrieron en el sur andino de Ecuador, informó el estatal servicio de emergencias:

Se ha confirmado el fallecimiento de nueve personas. El Ministerio de Salud Pública se encuentra consolidando el número oficial de personas heridas.

Nueve muertos en accidente de bus en Ecuador

El bus de servicio público cayó a un barranco y dejó nueve fallecidos en el sitio y varios heridos, algunos de complejidad.

Las autoridades investigan las causas del trágico accidente que nuevamente se registra en las vías de Ecuador.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud en las localidades de Riobamba y Colta (sur andino), sin embargo, no se precisó cuántas personas viajaban en el autobús.

Aterradores accidentes de tránsito en Ecuador

Los siniestros de tránsito figuran entre las principales causas de mortalidad en el país, donde entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 4.700 accidentes viales con 565 fallecidos y 4.045 lesionados, frente a los casi 21.220 de 2024 con cerca de 2.300 muertos, según cifras oficiales.

Hace un mes, nueve personas murieron y otras dos resultaron heridas al chocar de frente dos vehículos que circulaban por la carretera que conecta las ciudades costeras de Manta y Montecristi (suroeste).

El 24 de agosto, el futbolista profesional ecuatoriano Marcos Olmedo falleció al impactar el automóvil que conducía de manera frontal con otro, en el que iban dos personas que también perecieron.