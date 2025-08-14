Piden fijar fecha para la sentencia de Jair Bolsonaro en Brasil: ¿Cuándo podría ser?

En las últimas horas, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, de Brasil pidió fijar la fecha con la que se dicte sentencia contra el expresidente Jair Bolsonaro.

RELACIONADO Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Desde hace meses, al exmandatario lo vienen investigando por presuntamente orquestar un intento de golpe de Estado cuando su sucesor, Lula da Silva, llegó al poder por segunda ocasión.

¿De qué acusan a Bolsonaro?

La solicitud del juez se dio un día después de que la defensa de Bolsonaro presentara sus últimos alegatos en búsqueda de la absolución por el delito de tentativa de abolición del estado democrático, entre otros.

Para la Fiscalía, el órgano acusador, el expresidente lideró lo que calificó como una “organización criminal armada” que quiso mantenerse en el poder a pesar de haber caído en las urnas contra quien hoy ejerce como presidente.

A Bolsonaro lo acusan de presuntamente haber actuado de manera sistemática. Su propósito habría sido la incitación de la insurrección con el desenlace de desestabilizar al Estado.

Bolsonaro en prisión domiciliaria

La decisión está en manos del presidente de la primera sala del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, quien se encargará de programar las fechas en las que se conocerá el veredicto de este mediático e importante proceso judicial. Se cree que esto podría darse en septiembre, el próximo mes. Bolsonaro podría tener una condena de más de 40 años.

Desde hace más de una semana, el expresidente se encuentra en su casa en Brasilia. Moraes le dictó prisión domiciliaria por violar las medidas cautelares impuestas anteriormente, tales como la prohibición en el uso de redes sociales.

Cabe recordar que el proceso judicial ha generado repercusiones en el extranjero. Por ejemplo, el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha seguido de cerca los avances, además de tomar acciones contra el juez Moraes e imponer aranceles del 50% a varios productos.