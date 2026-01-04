¿Quién es el jugador de histórico club francés que quedó herido tras incendio en Suiza? Esta es su carrera

La celebración de Año Nuevo en Suiza se vio opacada por un impresionante incendio en el bar Le Constellation. En las últimas horas, se conoció la principal hipótesis: el uso de bengalas.

Hasta el momento, hay un saldo de 40 víctimas mortales y 119 lesionados. El bar afectado queda en la estación de esquí Crans-Montana y, según revelaron las autoridades, las bengalas se prendieron sobre botellas de champaña, una práctica habitual en el establecimiento y más en la celebración por la llegada de 2026.

La principal hipótesis: bengalas

Béatrice Pilloud, fiscal del cantón de Valais, informó que se está llevando a cabo la identificación de las víctimas para devolver los cuerpos a las familias en el menor tiempo posible. Aunque, es una labor que costará varios días.

Uno de los heridos se llama Tahirys dos Santos, jugador de 19 años vinculado al club francés FC Metz en el área de inferiores. El equipo se pronunció al respecto e informó que se encuentra grave. Dada la peligrosidad de las heridas, fue trasladado a un centro médico en Alemania.

Jugador fue llevado a Alemania

“Profundamente afectados por esta noticia, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha”, declaró el club, poniendo a disposición su ayuda a los familiares.

A medida que haya avances, el equipo los dará a conocer. En este momento, no afronta la mejor situación en materia deportiva, por el hecho que marcha último en la Ligue 1 con 11 puntos tras 16 encuentros disputados.

El pasado 13 de diciembre, cayó derrotado en condición de local por el vigente campeón de Champions, París Saint – Germain. El encuentro acabó 2-3. Días después, venció por un abultado tres a cero al ASC Biesheim por la Copa de Francia.