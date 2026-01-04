CANAL RCN
Internacional

¿Quién es el jugador de histórico club francés que quedó herido tras incendio en Suiza? Esta es su carrera

El incendio dejó 40 fallecidos y más de 100 lesionados.

Incendio en Suiza.
Incendio en Suiza. Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
10:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración de Año Nuevo en Suiza se vio opacada por un impresionante incendio en el bar Le Constellation. En las últimas horas, se conoció la principal hipótesis: el uso de bengalas.

Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos
RELACIONADO

Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos

Hasta el momento, hay un saldo de 40 víctimas mortales y 119 lesionados. El bar afectado queda en la estación de esquí Crans-Montana y, según revelaron las autoridades, las bengalas se prendieron sobre botellas de champaña, una práctica habitual en el establecimiento y más en la celebración por la llegada de 2026.

La principal hipótesis: bengalas

Béatrice Pilloud, fiscal del cantón de Valais, informó que se está llevando a cabo la identificación de las víctimas para devolver los cuerpos a las familias en el menor tiempo posible. Aunque, es una labor que costará varios días.

Uno de los heridos se llama Tahirys dos Santos, jugador de 19 años vinculado al club francés FC Metz en el área de inferiores. El equipo se pronunció al respecto e informó que se encuentra grave. Dada la peligrosidad de las heridas, fue trasladado a un centro médico en Alemania.

Jugador fue llevado a Alemania

“Profundamente afectados por esta noticia, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha”, declaró el club, poniendo a disposición su ayuda a los familiares.

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana
RELACIONADO

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana

A medida que haya avances, el equipo los dará a conocer. En este momento, no afronta la mejor situación en materia deportiva, por el hecho que marcha último en la Ligue 1 con 11 puntos tras 16 encuentros disputados.

El pasado 13 de diciembre, cayó derrotado en condición de local por el vigente campeón de Champions, París Saint – Germain. El encuentro acabó 2-3. Días después, venció por un abultado tres a cero al ASC Biesheim por la Copa de Francia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Se acerca la hora cero para Nicolás Maduro: este será el juez que definirá su futuro en EE. UU.

Venezuela

Familias de presos políticos de Venezuela exigen que queden en libertad: emotivos testimonios

Edmundo González

Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro

Otras Noticias

Comercio

Tesla cayó en ventas durante el 2025 y este es el carro eléctrico más vendido en el mundo

Según el informe presentado, Tesla registró movimientos significativos en el liderazgo mundial de vehículos eléctricos.

Año Nuevo

Claves para depurar la energía del hogar y empezar el 2026 con un ambiente renovado

Las prácticas que recomiendan los expertos para limpiar la energía del hogar y comenzar el año renovados.

Estados Unidos

Donald Trump vuelve a amenazar con atacar Colombia: "Suena bien para mí"

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026