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Líderes latinoamericanos expresan su solidaridad con Panamá tras fuerte terremoto que afectó al país

Presidentes de Colombia, Guatemala y representantes venezolanos ofrecieron apoyo y asistencia al gobierno panameño tras el evento sísmico.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
05:13 p. m.
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La comunidad internacional latinoamericana respondió de forma inmediata al fuerte terremoto que sacudió Panamá.

Varios líderes regionales expresaron su solidaridad y ofrecieron asistencia al país centroamericano a través de declaraciones oficiales en redes sociales.

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El presidente Abelardo de la Espriella fue uno de los primeros en pronunciarse: "Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo. Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad", señaló el mandatario colombiano.

El jefe de Estado colombiano también ofreció respaldo concreto al Gobierno panameño: "Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria. Un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño".

Por su parte, el presidente de Guatemala estableció contacto directo con las autoridades panameñas. "Me he comunicado con el presidente José Raúl Molino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten", manifestó el mandatario, quien además confirmó que "nuestra embajada nos confirma que los guatemaltecos en ese país se encuentran a salvo".

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Desde Venezuela también llegaron expresiones de solidaridad hacia el pueblo panameño. "Mi cariño y oraciones a todos los panameños que han sido afectados por el terremoto de esta tarde y a todos mis queridos venezolanos que viven en este gran país", señaló María Corina Machado, quien destacó que "en esta hora difícil veremos nuevamente la inmensa solidaridad y generosidad que caracteriza a nuestros pueblos".

Por su parte, el presidente de Panamá solicitó a los organismos competentes informar sobre los efectos del sismo, "llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”.

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