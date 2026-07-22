Murió Óscar Aristizábal, histórico técnico del FPC, mientras dirigía un entrenamiento

El fútbol profesional colombiano está de luto por la muerte del entrenador Óscar Aristizábal Botero, una de las figuras más reconocidas en la formación de futbolistas y en los banquillos del país.

El técnico antioqueño falleció el pasado lunes 20 de julio, a los 71 años, mientras realizaba un entrenamiento personalizado en una cancha del barrio Boston, en Medellín, tras sufrir un infarto.

La noticia fue confirmada por personas cercanas al estratega y rápidamente generó reacciones en el fútbol colombiano. Exjugadores, colegas, dirigentes y aficionados lamentaron la partida de un hombre que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de nuevas generaciones de futbolistas y al crecimiento del deporte en el país.

La trayectoria de Óscar Aristizábal en el fútbol colombiano

Oriundo de Antioquia, Aristizábal construyó una carrera marcada por su trabajo en las divisiones menores, especialmente en el tradicional Torneo Pony Fútbol, donde ayudó a formar a numerosos jugadores que posteriormente llegaron al profesionalismo.

Su recorrido en el FPC incluyó pasos por Independiente Medellín, Envigado, Deportivo Rionegro, Valledupar FCy otros procesos en el balompié nacional. Además, estuvo vinculado a instituciones como Atlético Nacional y fue recordado por su capacidad para potenciar jóvenes talentos.

A nivel internacional también dejó huella. Fue asistente técnico de César Maturana en la Selección de Panamá y posteriormente asumió la dirección del combinado nacional en dos etapas, en 1996 y 1999.

Su experiencia también lo llevó a dirigir clubes como The Strongest y Jorge Wilstermann, en Bolivia, además de trabajar durante varios años en Emiratos Árabes Unidos.

El FPC despide a un formador de generaciones

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes voces del fútbol colombiano expresaron su pesar y enviaron mensajes de solidaridad a su familia. Exdirigidos y colegas coincidieron en destacar no solo sus conocimientos futbolísticos, sino también su calidad humana, liderazgo y compromiso con el crecimiento de los jugadores.

El legado de Óscar Aristizábal trasciende los resultados obtenidos desde el banquillo. Su mayor reconocimiento quedó en las generaciones de futbolistas que ayudó a formar y en el respeto que cosechó dentro del fútbol colombiano.