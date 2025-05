"La lucha es la vida, y la vida es la lucha": las frases más recordadas de 'Pepe' Mujica

Este 13 de mayo, se confirmó la muerte del expresidente uruguayo 'Pepe' Mujica, una noticia que el recordado líder sudamericano ya había anticipado en una de sus últimas apariciones en público, pues se encontraba en la fase terminal de un cáncer que le detectaron hace algunos meses.

Mujica, recordado por millones como un revolucionario que, mientras estuvo como presidente de Uruguay, dio pasos importantes para lo que hoy es Sudamérica, también quedó inmortalizado por sus frases referentes a lo que representó su ideología. A continuación, recordamos algunas de las más destacadas.

La gran crisis no es ecológica, es política (...) Tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.

20 de junio de 2012, discurso en la cumbre de la ONU Rio+20.

24 de septiembre de 2013, discurso ante la 68º Asamblea General de las Naciones Unidas.

4 de abril de 2013, comentario en alusión a Cristina Kirchner, entonces presidenta de Argentina, y a su marido, el fallecido expresidente de ese país Nestor Kirchner. Mujica hablaba con un gobernante local uruguayo, no percibió que los micrófonos estaban abiertos y sus palabras fueron transmitidas en directo por la Presidencia.

"El mejor dirigente no es el que hace más, o el que ladra más, o el que tiene el letrero más grande, o marquesina, o aplausos, o reconocimiento. No: el mejor dirigente es el que deja una barra que lo suplante con ventaja, porque la vida se nos va y las causas quedan, y el camino queda. Porque la lucha no es ni siquiera coyuntural, la lucha es el camino eterno de la vida"

15 de abril de 2018, entrevista publicada en el blog de Francisco Fortunato.

29 de noviembre de 2024, en entrevista con la AFP y hablando de Cristina Kirchner, dos veces presidenta de Argentina (2007-2015).

La marihuana es una adicción peligrosa y, como cualquier adicción, no es buena. No acepto eso que se dice que es mejor que el tabaco. Hay que construirle barreras culturales y sin misterio.

1 de agosto de 2013, audición radial "Habla el presidente".

25 de septiembre de 2013, declaraciones a la prensa tras reunirse con el empresario estadounidense David Rockefeller, con quien dialogó sobre el objetivo de la regulación de la marihuana en Uruguay.

9 de marzo de 2014, entrevista con el diario brasileño O Globo.

"Yo no soy un presidente pobre. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir".

7 de septiembre de 2012, entrevista con la AFP.

Nos han hecho fama de presidente pobre (...) No somos pobres, somos sobrios (...) Si tengo demasiado, tengo que perder muchísimo tiempo en atender esas cosas. Si tengo lo justo, vivo liviano de equipaje y me queda la mayor cantidad de tiempo.

17 de octubre de 2014, audición radial "Habla el presidente".

Viví muchos años en soledad en un calabozo. Hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Repensé todo. Y la felicidad si no la llevás adentro y no la tenés con poco, no la tenés con nada.