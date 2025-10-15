La reacción de Maduro tras el anuncio de operativos secretos de la CIA dentro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este 15 de octubre que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, mientras Nicolás Maduro llamó a rechazar los "golpes de Estado" de la CIA.

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos.

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos narcoterroristas que dejan un saldo de 27 muertos. Trump reveló:

Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar.

Así reaccionó Nicolás Maduro ante el anuncio de EE. UU. sobre la CIA

Maduro, en medio de la ofensiva de EE. UU. dijo que enfrenta la "amenaza militar más letal y extravagante de la historia".

Sobre el anuncio de que Estados Unidos autorizara secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro, el número uno del régimen reacciónó:

No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia (...) No a los golpes de Estado dados por la CIA.

"¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo en televisión nacional.

Despliegue militar de Maduro ante posible ofensiva terrestre de EE. UU.

El despliegue militar estadounidense comenzó pocos días después que la justicia estadounidense aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

En reacción Maduro ordenó ejercicios militares en la zona de frontera con Colombia y también en Catia y Petare, las dos barriadas populares más grandes de Venezuela ubicadas en Caracas.

Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio, allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria, nuestro pueblo.

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló más temprano desde uno de los puntos de concentración en Caracas que los ataques de Estados Unidos "solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales".