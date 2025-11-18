Las 'chicas musculosas' de Japón desafían los cánones de belleza

En Tokio, un bar temático llamado 'Muscle Girls' se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y redefinición de la belleza. En este espacio, un grupo de mujeres con cuerpos atléticos y musculosos atiende a los clientes mientras realiza espectáculos de fuerza y fitness. La iniciativa, liderada por Hitomi 'Hari' Harigae, busca romper con los estereotipos de delgadez que dominan la sociedad japonesa.

Harigae, gerente del bar y exjugadora de voleibol, recuerda cómo en su adolescencia fue objeto de burlas por tener “piernas gordas”. Sin embargo, hoy asume con orgullo su cuerpo fuerte y musculoso, y ha convertido esa fortaleza física en un emblema de autoestima.

Según ella, “esta idea de que la delgadez es sinónimo de belleza es una maldición”, reflejando una crítica directa a la presión social que enfrentan las mujeres japonesas desde temprana edad.

Muscle Girls: un espacio para celebrar la fuerza y la autenticidad

El bar Muscle Girls, inaugurado en 2020, atrae a más de 100 clientes diarios —entre ellos numerosos turistas extranjeros— con una propuesta inusual: espectáculos de culturismo, bebidas proteicas y una atmósfera que celebra la diversidad corporal. Por una tarifa de 6.000 yenes (unos 40 dólares), los visitantes disfrutan de una experiencia de 80 minutos que combina entrenamiento, entretenimiento y aceptación.

Las empleadas, entre ellas la propia Harigae, posan, flexionan sus músculos y comparten momentos de camaradería con los asistentes. En palabras de la gerente, “el simple hecho de que hagamos pesas ya nos distingue de las mujeres japonesas comunes. Es una comunidad donde pueden reunirse personas un poco fuera de lo común”.

Este sentido de pertenencia convierte al bar en algo más que un negocio: es un punto de encuentro para quienes desean liberarse de los estándares rígidos de belleza.

Un cuestionamiento social con respaldo en datos

El fenómeno de Muscle Girls también pone en evidencia un problema estructural. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Japón posee la mayor proporción de mujeres adultas con bajo peso entre los países desarrollados, alcanzando alrededor del 9%.

Esta cifra es casi cinco veces superior a la de Estados Unidos o Alemania, lo que ha generado preocupación entre médicos y académicos locales.

Un comité de especialistas ha advertido que la asociación entre delgadez y belleza ha provocado casos de malnutrición y problemas de salud en mujeres japonesas, reforzando la necesidad de iniciativas que promuevan una imagen corporal más saludable y realista.

En este contexto, Muscle Girls emerge como una alternativa cultural que promueve la autoaceptación, la fortaleza física y el bienestar emocional.

El impacto cultural de una nueva visión de belleza

Más allá de su éxito comercial, el bar simboliza una transformación en curso dentro de la sociedad japonesa. Las mujeres de Muscle Girls han ganado visibilidad en redes sociales y medios internacionales, posicionándose como referentes de una belleza basada en la confianza y el poder físico.

Harigae asegura que el mayor logro de este proyecto no es la fama, sino la comunidad que se ha formado alrededor del concepto: “El bar es un lugar que todas apreciamos”, afirma. La propuesta no solo desafía los cánones estéticos, sino que también ofrece un modelo alternativo de bienestar y autoestima que está inspirando a nuevas generaciones.