CANAL RCN
Internacional

Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abusar a cinco de sus hijos e hijastros

El apellido del segundo hombre más rico del mundo se volvió a ver inmerso en una fuerte polémica de abuso a menores.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La contundente polémica se dio a conocer, durante el pasado martes, a raíz de una investigación que publicó The New York Times en la que se reveló información inédita sobre las denuncias en contra del padre del magnate, entre otros documentos legales que revelan la magnitud del escándalo mediático.

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown
RELACIONADO

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown

Acusaciones en contra de Errol Musk por abuso

Errol Musk posee cinco acusaciones, por parte de hijos e hijastros. La primera de estas se presentó en 1993 cuando una de sus hijastras, quien en aquel entonces tenía 4 años, manifestó a sus familiares que el sujeto la había tocado y lo habría encontrado olfateando su ropa interior.

Así mismo, dos familiares acusaron al hombre de haber abusado de dos de sus hijas y de un hijastro por lo que se le dio apertura a tres investigaciones, según manifestaron familiares. Pese a los registros policiales y judiciales, Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

Según información del diario The New York Times, estas acusaciones han causado un sin fin de problemas en el seno de la familia Musk, pues en 2010 el dueño de SpaceX habría recibido una carta solicitando su ayuda para que interviniera ante la situación de su padre.

Errol, quien posee nueve hijastros e hijos, también fue señalado de haber tenido una hija con la hijastra, quien lo habría acusado de tocamientos cuando tenía cuatro años. Así mismo, su madre, quien se casó en dos oportunidades con este, recalcó que su hija ha tenido serios problemas de drogadicción.

La UE califica de “claramente decepcionante” el nuevo objetivo climático de China
RELACIONADO

La UE califica de “claramente decepcionante” el nuevo objetivo climático de China

Respuesta por parte de Errol Musk

Según el diario estadounidense, Errol habría defendido su postura al manifestar que dichos reportes eran “falsos y disparatados en extremo” por lo que afirmó que algunos miembros de la familia habrían obligado a los niños a decir testimonios falsos con el objetivo de obtener dinero por parte de Elon Musk.

Aunque Errol manifestó, a correos enviados al diario estadounidense, que su relación con el magnate era bastante cercana, Elon declaró, por medio de una entrevista para Rolling Stone en 2017, que no mantenía contacto cercano con Errol ya que declaró que su padre habría hecho “casi todas las cosas perversas que te puedas imaginar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Desde Venezuela le respondieron a Donald Trump por burlarse de la Milicia Bolivariana

Artistas

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown

ONU

La UE califica de “claramente decepcionante” el nuevo objetivo climático de China

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Consejos clave de Isaac Castejón para CEOs que quieren implementar inteligencia artificial

La inteligencia artificial dejó de ser un tema futurista para convertirse en una herramienta real que puede transformar la manera en que las empresas operan.

Bucaramanga

Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue

El joven, tras una segunda descompensación, llegó sin signos vitales a una entidad hospitalaria de la ciudad. Esto dijeron las autoridades.

Dólar

¡Nuevo giro inesperado en el precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025! Así se está cotizando

Kevin Mier

Le anotaron golazo a Kevin Mier desde mitad de cancha: la jugada es viral en México

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones