Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abusar a cinco de sus hijos e hijastros

La contundente polémica se dio a conocer, durante el pasado martes, a raíz de una investigación que publicó The New York Times en la que se reveló información inédita sobre las denuncias en contra del padre del magnate, entre otros documentos legales que revelan la magnitud del escándalo mediático.

Acusaciones en contra de Errol Musk por abuso

Errol Musk posee cinco acusaciones, por parte de hijos e hijastros. La primera de estas se presentó en 1993 cuando una de sus hijastras, quien en aquel entonces tenía 4 años, manifestó a sus familiares que el sujeto la había tocado y lo habría encontrado olfateando su ropa interior.

Así mismo, dos familiares acusaron al hombre de haber abusado de dos de sus hijas y de un hijastro por lo que se le dio apertura a tres investigaciones, según manifestaron familiares. Pese a los registros policiales y judiciales, Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

Según información del diario The New York Times, estas acusaciones han causado un sin fin de problemas en el seno de la familia Musk, pues en 2010 el dueño de SpaceX habría recibido una carta solicitando su ayuda para que interviniera ante la situación de su padre.

Errol, quien posee nueve hijastros e hijos, también fue señalado de haber tenido una hija con la hijastra, quien lo habría acusado de tocamientos cuando tenía cuatro años. Así mismo, su madre, quien se casó en dos oportunidades con este, recalcó que su hija ha tenido serios problemas de drogadicción.

Respuesta por parte de Errol Musk

Según el diario estadounidense, Errol habría defendido su postura al manifestar que dichos reportes eran “falsos y disparatados en extremo” por lo que afirmó que algunos miembros de la familia habrían obligado a los niños a decir testimonios falsos con el objetivo de obtener dinero por parte de Elon Musk.

Aunque Errol manifestó, a correos enviados al diario estadounidense, que su relación con el magnate era bastante cercana, Elon declaró, por medio de una entrevista para Rolling Stone en 2017, que no mantenía contacto cercano con Errol ya que declaró que su padre habría hecho “casi todas las cosas perversas que te puedas imaginar”.