“Soy la plomera espacial”: la ingeniosa solución de Christina Koch en la cápsula Orión

A varios kilómetros sobre la Tierra, los astronautas de la misión Artemis II —que va en camino a la Luna y regresará— enfrentaron un problema inesperado: el sanitario de la cápsula Orión dejó de funcionar.

El fallo, que pudo complicar la vida a bordo, fue resuelto rápidamente por Christina Koch, quien se autonombró la primera “plomera espacial”.

Un fallo inesperado en la cápsula Orión

De acuerdo con la NASA, el inconveniente se originó en un sensor que impedía activar la succión necesaria para expulsar la orina fuera de la cápsula.

Ante la falla, los astronautas se vieron obligados a pensar en alternativas para poder realizar sus necesidades fisiológicas. “Al principio pensamos que podría haber algún problema con el motor, pero por suerte todo está funcionando correctamente”, relató Koch entre risas.

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La ingeniosa solución de Christina Koch

La astronauta explicó que el problema se debía a que el sistema había estado inactivo demasiado tiempo y necesitaba calentarse. “Soy la plomera espacial. Me enorgullece llamarme plomera espacial. Diría que es probablemente el papel más importante a bordo, así que todos respiramos aliviados cuando resultó que estaba bien”, declaró.

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Su rápida intervención permitió que el sistema volviera a funcionar y que la tripulación continuara con la misión sin mayores contratiempos.