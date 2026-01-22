CANAL RCN
Internacional

Ley que permitiría a privados realizar actividades petroleras llegó al Parlamento venezolano

De momento, la Ley permite la exploración y explotación de crudo, únicamente, a empresas del Estado o mixtas en las que sea socio mayoritario.

Producción de petróleo y gas en Colombia alcanzan su nivel más bajo en los últimos cuatro años
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

enero 22 de 2026
06:16 p. m.
En un giro histórico para el país que posee las mayores reservas certificadas de crudo en el planeta —estimadas en 303.221 millones de barriles—, el Parlamento de Venezuela inició este jueves, 22 de enero, el debate de una reforma legal que pone fin al monopolio estatal establecido desde la nacionalización de la industria en 1976.

La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca desmontar el control público sobre los hidrocarburos para permitir que "empresas privadas domiciliadas en la República" operen de manera independiente en la exploración y explotación primaria, actividades que hasta ahora eran competencia exclusiva del Estado o de empresas mixtas en las que el Gobierno era socio mayoritario.

Un antes y un después en la extracción y venta de crudo venezolano:

La reforma representa una ruptura total con el marco legal previo. Según explicó a la agencia AFP la experta en legislación petrolera y exviceministra del área, Dolores Dobarro: "Si bien la ley del 2006 establecía que las actividades petroleras solo se podían ejercer por intermedio del Estado con empresas de su propiedad o por empresas mixtas donde el Estado tuviera mayoría, esto cambia totalmente el panorama". Según la especialista, este proyecto "avala la participación privada en dichas actividades petroleras".

Además de la apertura operativa, la propuesta legislativa introduce una flexibilización en el pago de regalías, cuyo porcentaje ahora estará vinculado al éxito financiero de cada proyecto. Se espera que la reforma sea aprobada sin contratiempos, dado que el chavismo mantiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

Venezuela ya recibió 300 millones de dólares de la primera venta de crudo venezolano realizada por los EE. UU.

El vuelco económico ocurre en un contexto de profunda transformación política. Delcy Rodríguez, que aún mantiene la cartera de Hidrocarburos, asumió el poder tras el bombardeo en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Actualmente, el antiguo gobernante y su esposa, Cilia Flores, enfrentan juicios por narcotráfico en Nueva York.

La nueva administración ha estrechado vínculos con la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha elogiado la gestión de Rodríguez, que tiene una cita aún por agendar en la Casa Blanca. Como parte de esta nueva relación bilateral, Rodríguez informó que el país ya recibió un primer desembolso de 300 millones de dólares, producto de ventas de crudo realizadas por Estados Unidos a precios de mercado.

