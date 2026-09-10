Así reaccionó presentadora de noticias en vivo durante fuerte terremoto de 7,6 en Panamá

Momentos de tensión se vivieron este viernes 9 de octubre de 2026 durante una transmisión en vivo de Telemetro, en Panamá, cuando un fuerte movimiento sísmico sorprendió a los periodistas que se encontraban presentando las noticias.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., hora de Colombia, mientras el noticiero desarrollaba su programación habitual.

El temblor interrumpió la información deportiva y obligó a los presentadores a cambiar el rumbo de la transmisión para contarles a los televidentes lo que estaba sucediendo.

Video: así reaccionó presentadora de Telemetro durante el terremoto en Panamá

Las cámaras registraron la reacción de los periodistas, quienes permanecieron en el estudio mientras intentaban informar sobre la emergencia.

“Estamos un poquito nerviosos por lo que acabamos de sentir. Fue bastante intenso”, reconoció una de las presentadoras, visiblemente afectada por el movimiento.

Pese a la tensión, el equipo periodístico continuó al aire y comenzó a recopilar información sobre lo ocurrido.

“Nos ha dejado un poco en shock (…) Estamos buscando información, amigos queridos televidentes, pero esto es lo que está ocurriendo”, relató la comunicadora mientras se mostraban imágenes del sismo.

Uno de los momentos más comentados fue cuando la periodista reconoció que la situación también había generado temor entre quienes estaban trabajando en el noticiero.

“Quiero pedirles disculpas. Somos humanos y estamos un poco nerviosos porque lo hemos sentido muy fuerte”, expresó mientras pedía mantener la calma.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de 7,6 en Panamá?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 12:56 p.m., hora de Panamá, con epicentro a unos 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba y una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento también provocó evacuaciones preventivas en diferentes sectores del país, mientras las autoridades comenzaron a evaluar sus posibles consecuencias.

Las imágenes de Telemetro se convirtieron en uno de los registros más llamativos de la jornada, al mostrar cómo los periodistas enfrentaron el sismo mientras cumplían su labor informativa.