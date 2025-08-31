CANAL RCN
Internacional

Los ejércitos más poderosos de Latinoamérica y la marcada diferencia con el de Estados Unidos

Brasil, México, Argentina y Colombia lideran el poder militar regional, pero siguen muy lejos de la primera potencia mundial.

Ejército Nacional de Colombia en El Plateado Argelia Cauca
FOTO: Ejército Nacional de Colombia

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
10:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El poder militar en América Latina ha cobrado relevancia en medio de tensiones diplomáticas y la lucha contra organizaciones ilegales. Sin embargo, un reciente informe de Global Fire Power, citado por Cambio Colombia, revela que la brecha con Estados Unidos sigue siendo abismal: para igualar su número de efectivos activos se necesitaría sumar los ejércitos de Brasil, México, Argentina y Colombia.

Ministro de Defensa dijo que no habrá despliegue adicional de tropas a la frontera con Venezuela
RELACIONADO

Ministro de Defensa dijo que no habrá despliegue adicional de tropas a la frontera con Venezuela

Potencias militares en Latinoamérica

  1. Brasil
    - Puesto global: 11
    - Personal activo: 900.000
    - Capacidad destacada: superior a Alemania e Israel en fuerza terrestre y despliegue aéreo.
  2. México
    - Puesto global: 32
    - Personal activo: más de 270.000
    - Fortalezas: inversión en tecnología militar y expansión de poder aéreo y terrestre.
  3. Argentina
    - Puesto global: 33
    - Personal activo: 80.000
    - Equipo: 239 aeronaves, 342 tanques y más de 12.000 vehículos militares.
  4. Colombia
    - Puesto global: 46
    - Personal disponible: 478.200
    - Personal activo: cerca de 300.000
    - Fortalezas: experiencia en operaciones contra grupos ilegales y 436 aeronaves operativas.
  5. Chile
    - Puesto global: 47
    - Personal activo: 170.000
    - Limitación: flota aérea reducida por restricciones presupuestarias.
  6. Perú
    - Puesto global: 49
    - Personal activo: 120.000
    - Equipo: 240 tanques y 6.560 vehículos terrestres.
  7. Venezuela
    - Puesto global: 50
    - Personal activo: 123.000
    - Característica: gran cantidad de reservas y armamento, pero rezagado en tecnología.

La brecha con Estados Unidos

- Personal activo EE. UU.: más de 1.3 millones
- Personal total disponible: más de 2 millones
- Para igualar solo en número de efectivos, se necesitaría sumar los ejércitos de Brasil, México, Argentina y Colombia.

Además, Estados Unidos aventaja a toda la región en logística, tecnología bélica y capacidad de proyección global.

Fortalezas y debilidades de las fuerzas armadas latinoamericanas

En la región, las principales fortalezas se concentran en operaciones terrestres y en la cantidad de efectivos disponibles. Sin embargo, persisten debilidades notorias: limitaciones presupuestales, flotas aéreas reducidas y capacidad naval restringida. Países como Chile, Perú y Venezuela mantienen cierta presencia estratégica, pero aún rezagada frente a los estándares de potencias globales.

"No hay forma de que le entren a Venezuela", Nicolás Maduro desafía a EE. UU.
RELACIONADO

"No hay forma de que le entren a Venezuela", Nicolás Maduro desafía a EE. UU.

En contraste, ejércitos como los de Panamá, Belice, Honduras y Nicaragua se ubican en las últimas posiciones del ranking, con recursos muy limitados para sostener operaciones militares de gran escala.

La conclusión es clara: aunque Latinoamérica ha reforzado sus ejércitos en las últimas décadas, la distancia con Estados Unidos sigue siendo gigantesca, tanto en número de efectivos como en tecnología, logística y alcance estratégico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito

Gaza

Cruz Roja denuncia planes de Israel para evacuar Ciudad de Gaza: siguen los bombardeos

Estados Unidos

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Otras Noticias

Bogotá

Víctima contó que hay una nueva modalidad de robo de carros en Bogotá: ocurre en pocos minutos

La víctima habló en La FM sobre cómo le robaron el vehículo hace pocos días.

Vuelta a España

Vingegaard ganó la novena etapa de La Vuelta a España y se acerca al maillot rojo de Træen

El ciclista danés sigue peleando en la punta de la clasificación general de La Vuelta a España al cabo de la novena jornada y sumó una nueva victoria.

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá

Comercio

SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano

Salud mental

¿Por qué hay personas que nunca lloran? Las razones detrás de la psicología