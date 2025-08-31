Los ejércitos más poderosos de Latinoamérica y la marcada diferencia con el de Estados Unidos
Brasil, México, Argentina y Colombia lideran el poder militar regional, pero siguen muy lejos de la primera potencia mundial.
10:41 a. m.
El poder militar en América Latina ha cobrado relevancia en medio de tensiones diplomáticas y la lucha contra organizaciones ilegales. Sin embargo, un reciente informe de Global Fire Power, citado por Cambio Colombia, revela que la brecha con Estados Unidos sigue siendo abismal: para igualar su número de efectivos activos se necesitaría sumar los ejércitos de Brasil, México, Argentina y Colombia.
Potencias militares en Latinoamérica
- Brasil
- Puesto global: 11
- Personal activo: 900.000
- Capacidad destacada: superior a Alemania e Israel en fuerza terrestre y despliegue aéreo.
- México
- Puesto global: 32
- Personal activo: más de 270.000
- Fortalezas: inversión en tecnología militar y expansión de poder aéreo y terrestre.
- Argentina
- Puesto global: 33
- Personal activo: 80.000
- Equipo: 239 aeronaves, 342 tanques y más de 12.000 vehículos militares.
- Colombia
- Puesto global: 46
- Personal disponible: 478.200
- Personal activo: cerca de 300.000
- Fortalezas: experiencia en operaciones contra grupos ilegales y 436 aeronaves operativas.
- Chile
- Puesto global: 47
- Personal activo: 170.000
- Limitación: flota aérea reducida por restricciones presupuestarias.
- Perú
- Puesto global: 49
- Personal activo: 120.000
- Equipo: 240 tanques y 6.560 vehículos terrestres.
- Venezuela
- Puesto global: 50
- Personal activo: 123.000
- Característica: gran cantidad de reservas y armamento, pero rezagado en tecnología.
La brecha con Estados Unidos
- Personal activo EE. UU.: más de 1.3 millones
- Personal total disponible: más de 2 millones
- Para igualar solo en número de efectivos, se necesitaría sumar los ejércitos de Brasil, México, Argentina y Colombia.
Además, Estados Unidos aventaja a toda la región en logística, tecnología bélica y capacidad de proyección global.
Fortalezas y debilidades de las fuerzas armadas latinoamericanas
En la región, las principales fortalezas se concentran en operaciones terrestres y en la cantidad de efectivos disponibles. Sin embargo, persisten debilidades notorias: limitaciones presupuestales, flotas aéreas reducidas y capacidad naval restringida. Países como Chile, Perú y Venezuela mantienen cierta presencia estratégica, pero aún rezagada frente a los estándares de potencias globales.
En contraste, ejércitos como los de Panamá, Belice, Honduras y Nicaragua se ubican en las últimas posiciones del ranking, con recursos muy limitados para sostener operaciones militares de gran escala.
La conclusión es clara: aunque Latinoamérica ha reforzado sus ejércitos en las últimas décadas, la distancia con Estados Unidos sigue siendo gigantesca, tanto en número de efectivos como en tecnología, logística y alcance estratégico.