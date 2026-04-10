Astronautas de Artemis II no podrán caminar ni sostener la cabeza tras su llegada a la Tierra

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II enfrentarán significativas condiciones físicas adversas al regresar a la Tierra tras pasar 10 días en el espacio, así lo explicó la ingeniera electrónica y astronauta análoga colombiana Giovanna Ramírez.

"Ellos van a llegar un poquito delicados", advirtió Ramírez al describir el estado esperado de los tripulantes después de su exposición prolongada a la microgravedad.

El proceso de amerizaje previsto para el Océano Pacífico, cerca de California, representa uno de los momentos más críticos de la misión.

La cápsula Orion viajará a más de 40.000 kilómetros por hora y alcanzará temperaturas superiores a 2.600 grados centígrados al reingresar a la atmósfera terrestre, "prácticamente mucho más caliente que la lava volcánica", dijo la astronauta.

Los astronautas no podrán sostener solos su cabeza ni caminar al llegar

La colombiana detalló que los astronautas presentarán ciertas afectaciones físicas:

Dificultad para caminar, dificultad para mantener, por ejemplo, la cabeza, que pesa bastante y sentir la gravedad nuevamente para ellos es complicado.

Debido a estas complicaciones físicas, el protocolo de la NASA establece que los astronautas no caminarán al salir de la cápsula.

Los van a recibir no caminando, sino que los sacan en una silla y los van a transportar hacia Houston.

Además, explicó que como medida de precaución médica, "les ponen un cuello ortopédico para que ellos no se vayan a fracturar el cuello".

"Si yo llevo 10 días en gravedad, en condiciones de vacío, si tengo vibraciones, temperaturas extremas, entonces seguramente ellos van a llegar un poquito delicados", señaló Ramírez.

La experta explicó que los efectos incluyen deterioro de la masa muscular, problemas en los ojos y alteraciones en el equilibrio.

Tras el amerizaje, los astronautas serán trasladados a Houston, donde iniciarán un período de cuarentena y rehabilitación, indicó la ingeniera colombiana, aclarando que "ese chequeo va a decir qué sigue y cuánto tiempo tendrán para hacer ese proceso de rehabilitación".

A lo que se enfrentan los astronautas que regresan de la Luna

La NASA reportó condiciones climáticas óptimas para el amerizaje, con vientos de apenas 10 nudos y olas menores a 1,2 metros. El equipo de la marina estadounidense estará esperando para recibir a los tripulantes y realizar un chequeo médico inmediato que evaluará su condición física tras la exposición al vacío, vibraciones y temperaturas extremas.

Aunque diez días en el espacio pueden parecer un período breve en comparación con misiones de meses, los efectos en el organismo son significativos. Ramírez estableció la comparación con astronautas que permanecen más de 300 días en la Estación Espacial Internacional: "regresar a la Tierra, habituarse de nuevo, tremenda tarea".

La misión Artemis II demostró la viabilidad de viajar más de 405.000 kilómetros de la Tierra y probó sistemas esenciales como el baño y el sistema de calentamiento de alimentos, sentando las bases para futuras misiones que planean el alunizaje humano en Artemis IV o V.