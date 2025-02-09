CANAL RCN
Internacional

Luis Carlos Vélez mostró su dolor tras la muerte de reconocido presentador de noticias: "Le debo mi carrera"

El periodista escribió un emotivo mensaje tras conocer la noticia sobre la muerte de un colega que fue su mentor en el pasado.

Luis Carlos Vélez
FOTO: @luvelez - Instagram

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
07:12 a. m.
El periodismo latinoamericano está de luto tras la muerte de Alberto Padilla, reconocido periodista mexicano y expresentador de CNN en Español, quien falleció a los 60 años tras un ataque fulminante al corazón en San José, Costa Rica.

Falleció reconocido presentador de noticias a sus 60 años tras un ataque fulminante al corazón
Padilla fue pionero en el análisis económico y de negocios en televisión, entrevistando a líderes de relevancia internacional y cubriendo hechos de impacto global. Su estilo crítico, analítico y directo lo convirtió en un referente del periodismo en América Latina.

El emotivo mensaje de Luis Carlos Vélez

Entre las múltiples reacciones que generó su partida, destacó la del periodista colombiano Luis Carlos Vélez, quien recordó con gratitud a Padilla como su gran mentor: "A Alberto le debo mi carrera. Me dio mi primera gran oportunidad. Nos conocimos en Colombia durante una gira de CNN y nos volvimos amigos. Luego me llevó al canal y durante años fui su productor".

Vélez añadió que Padilla no solo fue un referente profesional, sino también un ser humano generoso y visionario: "Me empujaba a reemplazarlo y así tuve mi primer chance frente a la cámara. En la historia pasará como el pionero de la información económica y de negocios en la televisión. Te voy a extrañar amigo. Siempre en deuda contigo".

El legado de Alberto Padilla en CNN en Español

Nacido en Monterrey, Nuevo León, Alberto Padilla estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey y más tarde realizó un programa de Alta Gerencia en Incae Business School, en Costa Rica. Su llegada a CNN en Español marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidándose como presentador y analista de temas económicos y políticos.

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años
Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Tras su salida de la cadena, se estableció definitivamente en Costa Rica, país al que consideraba su segundo hogar. Allí creó y condujo el programa “A las cinco con Alberto Padilla” en CRC 89.1 Radio, espacio que se ganó el reconocimiento de la audiencia local e internacional por su mirada crítica sobre la coyuntura económica y política.

La noticia también fue confirmada por la periodista costarricense Glenda Umaña, quien resaltó que Padilla llevaba una vida saludable y disfrutaba del golf. Sin embargo, un infarto inesperado acabó con su vida mientras compartía con amigos.

