En juicio, Luis Rubiales insistió en que tuvo el consentimiento de Jenni Hermoso para besarla

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declaró este martes en el juicio en su contra por presunta agresión sexual y coacciones. Insistió en que la jugadora Jennifer Hermoso dio su consentimiento para besarla en la boca durante la celebración por la Copa Mundo que obtuvo España en Australia 2023.

Relató que durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino, Jenni se le acercó y le hizo un gesto por haber fallado un penal en la final. Afirmó que le dijo que lo olvidara y que gracias a ella eran campeonas.

"(...) me apretó muy fuerte por debajo de las axilas y me levantó, y al caer le pregunté: 'puedo darte un besito' y me dijo 'vale', eso es lo que ocurrió".

La fiscal del caso, Marta Durántez, le preguntó si estaba seguro de que la jugadora le dio su permiso a lo que el exdirectivo respondió: "totalmente seguro".

Las acusaciones contra Luis Rubiales en el caso de Jenni Hermoso

Rubiales , de 47 años, está acusado de agresión sexual por besar a Hermoso en la boca y luego intentar coaccionarla, con la ayuda de otros tres exfuncionarios de la federación de fútbol, ​​para que dijera públicamente que el beso en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de 2023 en Sydney fue consensuado.