Luto en el ciclismo: campeona fue asesinada a tiros por la pareja de su exesposo

La excampeona de pista y entrenadora del UVC Calais murió a los 44 años tras recibir varios disparos.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
07:34 p. m.
El ciclismo vive momentos de dolor tras la muerte de Cindy Morvan, campeona nacional de pista y figura destacada del UVC Calais, quien fue asesinada el 31 de octubre, a los 44 años. Su fallecimiento ha generado conmoción entre deportistas y dirigentes.

Según medios locales citados por L'Equipe, Morvan fue asesinada por la pareja de su exesposo, quien luego se quitó la vida en un parqueadero. La agresora habría dejado una carta confesando el crimen y disculpándose por sus actos.

El adiós a una figura del ciclismo francés

La noticia del asesinato de Morvan ha dejado consternada a la región de Calais, donde era una figura muy querida. La Federación Francesa de Ciclismo (FFC) lamentó profundamente su muerte y destacó su entrega: “Cindy fue una voluntaria apasionada y dedicada a nuestro deporte durante muchos años”, indicó en un comunicado.

La alcaldesa de Calais también expresó sus condolencias a la familia y a los dos hijos de la deportista, Erwan y Elyan, mientras el Union Vélo Club Calais recordó su compromiso con los jóvenes ciclistas y su capacidad para transmitir los valores del deporte.

El legado de Cindy Morvan: una vida dedicada al ciclismo

Durante su carrera, Cindy Morvan se consagró campeona de Francia en pista y, tras su retiro, se convirtió en entrenadora y mentora. Su compromiso dejó huella en el desarrollo del ciclismo femenino.

“Cindy personificaba los valores de nuestra red: compromiso, generosidad y una energía contagiosa”, escribió Myriam Prétot, vicepresidenta de la FFC.

Su pérdida deja un vacío inmenso en el deporte francés y un legado marcado por la pasión, la entrega y la inspiración hacia las nuevas generaciones de ciclistas.

