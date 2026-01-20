Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud

Una reconocida presentadora, en una entrevista en vivo que se realizó en Noticias Telemicro de República Dominicana, reveló que en el 2025 le detectaron cáncer.

Se trata de Brenda Mejía, que a lo largo de su carrera también se ha destacado en su país como humorista y actriz.

¿Cuál fue el tipo de cáncer que le detectaron a la reconocida presentadora? ¿Cómo se encuentra su salud? Descubra aquí en Noticias RCN lo que ella misma reveló.

Así fue como Brenda Mejía, la reconocida presentadora de República Dominicana, informó que tiene cáncer

Brenda Mejía, en su diálogo con el medio de comunicación, manifestó que comenzó a tener sangrados extraños en marzo de 2025, pero que, en un principio, los médicos no detectaron qué era lo que estaba ocurriendo.

"Me hacían de todo y no me encontraban lo que era, hasta que me mandan a hacer una biopsia en la que me tuvieron que dormir para poder encontrar el útero y ahí determinaron que tenía un pólipo que me generaba el sangrado", afirmó la presentadora Brenda Mejía.

"Sin embargo, luego me dio un dolor muy fuerte, se lo dije a la doctora, se preocuparon por buscar la biopsia y el 17 de noviembre me da la noticia de que tengo cáncer cervicouterino. Desde ahí fui al oncólogo, ya llevo seis quimioterapias y aquí estamos de pie", agregó.

Su testimonio completo fue el siguiente:

¿Cuáles han sido las reacciones después de que Brenda Mejía, la reconocida presentadora de República Dominicana, reveló que padece cáncer?

Tras la entrevista de Brenda Mejía, sus seguidores le han enviado múltiples mensajes de fortaleza y pronta recuperación. Además, le han hecho saber que es muy positiva la actitud que está teniendo.

"Todo va a estar bien en el nombre de Jesús", "Dios la bendiga", "qué linda, esa es la actitud", "ella es muy fuerte", Dios ya está obrando", "pronta sanidad", "Dios le conceda salud" y "eres una guerrera", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.