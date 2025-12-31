Preocupante historial de accidentes de trenes hacia Machu Picchu: tragedias en los últimos años

La reciente tragedia registrada en la ruta ferroviaria que conduce a Machu Picchu volvió a encender las alertas sobre la seguridad en uno de los corredores turísticos más importantes del Perú. El fallecimiento de una persona y el reporte de más de 30 heridos no solo causaron conmoción entre viajeros y autoridades, sino que también reabrieron un debate recurrente: el historial de accidentes de trenes en el trayecto hacia la ciudadela inca.

El ferrocarril que conecta Ollantaytambo con Aguas Calientes es, en muchos casos, la única vía de acceso para miles de turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, su recorrido por zonas montañosas, de difícil geografía y con tramos de vía única, ha sido escenario de diversos siniestros a lo largo de los últimos años, con consecuencias humanas, económicas y operativas.

Accidentes en la ruta a Machu Picchu que marcaron la última década

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en septiembre de 2023, cuando un tren de carga se descarriló tras un derrumbe de rocas y cayó hacia el río Vilcanota. En ese hecho perdió la vida un trabajador ferroviario y otros resultaron gravemente heridos, lo que obligó a suspender por varios días el servicio turístico hacia Machu Picchu. Las imágenes de vagones destruidos evidenciaron la vulnerabilidad de la vía ante fenómenos naturales.

En septiembre de 2024, otro descarrilamiento en el mismo corredor, cerca de Piscacucho, generó pánico entre los pasajeros, aunque no dejó personas lesionadas. Aun así, el incidente provocó retrasos prolongados y evacuaciones preventivas.

A estos casos se suma un choque registrado en 2018 entre trenes de dos empresas operadoras, que dejó 16 heridos, varios de ellos turistas extranjeros trasladados de urgencia a Cusco.

Fuera del tramo estrictamente turístico, también se han reportado atropellos y colisiones con vehículos en zonas urbanas cercanas a la línea férrea, incluidos accidentes en 2025 que terminaron con víctimas mortales.

En esa ocasión, un tren de carga de PeruRail atropelló y causó la muerte de una persona en la zona de Picchu – La Rinconada. También, el 4 de marzo de 2025, un tren turístico de PeruRail se estrelló contra un camión mal parqueado sobre la vía férrea en el sector de Chulluni, entre Puno y Juliaca, ocasionando daños materiales considerables

Estos episodios han generado reclamos de comunidades locales por mayor señalización, control y modernización de la infraestructura.

Seguridad ferroviaria y cuestionamientos tras el último siniestro vía Machu Picchu

El accidente más reciente, ocurrido el 30 de diciembre, reavivó las críticas sobre los protocolos de operación en una vía de alta demanda y tránsito constante.

Mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades, expertos en transporte advierten que la combinación de factores geográficos, climáticos y humanos exige una revisión profunda del sistema ferroviario.

Machu Picchu, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, depende en gran parte de este corredor para su actividad turística. El historial de accidentes mantiene bajo escrutinio a las autoridades y a las empresas operadoras, en un contexto donde la seguridad de los pasajeros vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.