Macron afirma que Rusia no muestra voluntad de un alto el fuego

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este martes que Rusia no ha dado señales de querer avanzar hacia un alto el fuego en su guerra contra Ucrania, pese a los recientes esfuerzos diplomáticos impulsados por varios gobiernos occidentales.

El mandatario hizo estas declaraciones tras una videoconferencia con los países que integran la coalición de apoyo a Kiev.

“Hoy, claramente no hay voluntad por parte de Rusia de alcanzar un alto el fuego”, señaló Macron, al término del encuentro virtual en el que participaron el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Según explicó el jefe de Estado francés, varios de los asistentes informaron que han sostenido intercambios directos con funcionarios de Moscú, sin que se haya percibido apertura real para discutir una pausa en los combates.

La reunión se produjo en un momento clave, cuando los esfuerzos para buscar una salida negociada vuelven a tomar impulso.

Días antes, Estados Unidos había presentado un controvertido plan de 28 puntos, el cual retomaba varios planteamientos cercanos a las exigencias del Kremlin.

Ucrania y varios gobiernos europeos manifestaron objeciones inmediatas y trabajaron en una versión ajustada del documento.

Macron indicó que Rusia tampoco ha mostrado “disposición de debatir” la propuesta modificada, surgida tras las conversaciones desarrolladas el fin de semana en Ginebra entre representantes ucranianos, estadounidenses y europeos.

Presidente de Francia pide seguir presionando a Rusia

Ante la falta de señales positivas por parte de Moscú, Macron insistió en la importancia de mantener una “presión constante” sobre el gobierno de Vladimir Putin, tanto en el plano económico como político, para obligarlo a sentarse a negociar en términos aceptables para Kiev.

“Seguiremos apoyando a Ucrania con firmeza”, afirmó el presidente francés, subrayando que el respaldo europeo continuará tanto en materia de asistencia militar como en esfuerzos diplomáticos para lograr una salida justa al conflicto, que en 2026 se acercará a su cuarto año.