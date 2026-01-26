¿Cuántos presos políticos han sido excarcelados por el régimen en Venezuela?: ¿Cifras infladas?

Venezuela atraviesa un nuevo capítulo*de tensión política tras el registro de 383 personas encarceladas por motivos políticos desde el 8 de enero, según informó el Foro Penal Venezolano.

La organización no gubernamental documentó que al menos 100 de estas detenciones ocurrieron en las últimas horas, evidenciando una aceleración en este proceso.

María Corina Machado, ha mantenido una postura activa ante esta situación. La líder opositora exige la liberación de todos los privados de la libertad por motivos políticos, a quienes califica como héroes.

¿Delcy Rodríguez infló las cifras de presos políticos excarcelados?

El gobierno interino de Venezuela informó que este 26 de enero suman más de 800 excarcelaciones de presos políticos, pero la ONG Foro Penal cuestiona la cifra.

La administración interina de Delcy Rodríguez se comprometió a las liberaciones tras asumir el poder con la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

El proceso ha sido lento. Apenas el sábado 24 de enerp hubo una aceleración con más de 100 excarcelaciones, pero decenas de personas se mantienen en campamentos improvisados frente a las cárceles a la espera de que sus familiares salgan en libertad.

"Al día de hoy, antes de diciembre y ahora, van 808 excarcelaciones", dijo Diosdado Cabello, mientras que Rodríguez habló el viernes de 626 desde diciembre.

Foro Penal desmiente las excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, ha verifcado desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros.

Y 266 desde el 8 de enero, cuando se anunciaron las liberaciones.

"No cuadra con ninguna de las cifras.

“Ellos no tienen la lista, no tienen la lista", dijo Cabello con relación a los cuestionamientos. "Nosotros no tenemos que consultar a las oenegés”.

Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.