Maduro desató polémica en plena tensión entre Petro y Trump: “Somos hermanos siameses”

La creciente escalada de tensión diplomática entre el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la administración de Donald Trump en Estados Unidos provocó una inesperada reacción desde Caracas. Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, se pronunció abiertamente sobre esta situación.

En una alocución televisada por el canal estatal VTV, el mandatario aseguró que Colombia y Venezuela son 'hermanos siameses', sugiriendo que cualquier acción contra una nación tendrá un impacto directo en la otra.

Declaración de Maduro tras tensiones entre Trump y Petro

“Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses. Lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial de las fuerzas militares de Colombia hace dos semanas”, dijo Maduro.

El pronunciamiento no solo fue dirigido en apoyo a Petro, sino que pareció ser un mensaje desafiante hacia Washington, advirtiendo sobre las consecuencias de presionar a uno de los países.

¿Maduró recibió mensaje de apoyo de las Fuerzas Militares de Colombia?

Un elemento que generó conversación fue la referencia específica que hizo el venezolano a las Fuerzas Militares de Colombia.

Maduro afirmó haber recibido un mensaje de un "oficial de las fuerzas militares de Colombia" hace apenas dos semanas, el cual, según él, reafirmaba el sentimiento de "una sola patria".

Las fuertes declaraciones de Donald Trump a Gustavo Petro

En las declaraciones donde confirmó la aplicación de nuevos aranceles, se refirió a las capacidades del jefe de Estado colombiano:

"Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales"

Esta nueva arremetida se dio horas después de llamarlo “líder del narcotráfico”. Lo señaló de ser el promotor de la producción de drogas que se expanden por Estados Unidos y por el mundo.

Asimismo, anunció el retiro de los subsidios a Colombia que superaban los 740 millones de dólares, de lo que dijo que estaban siendo estafados a su país porque el presidente no hacía nada para detener el tema de drogas.