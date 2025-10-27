Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

La advertencia del senador Rick Scott a Maduro despertó una oleada de reacciones en América Latina y en Washington. El político republicano, reconocido por su postura firme frente a los regímenes autoritarios de la región, aseguró que “los días de Nicolás Maduro están contados” y sugirió que el mandatario venezolano debería buscar refugio en Rusia o China antes de enfrentar las consecuencias de la creciente presión internacional.

Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo

La postura de EE.UU. con Nicolás Maduro

Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, Rick Scott enfatizó que, aunque no prevé una intervención militar directa por parte de Estados Unidos, el país seguirá vigilando los acontecimientos en el hemisferio sur.

Según el senador, Washington “garantizará que prevalezcan la libertad y la democracia en la región”, una declaración que fue interpretada como un mensaje directo al gobierno de Caracas.

La advertencia del senador Rick Scott a Maduro coincide con el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe:

Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar, advirtió

El portaaviones USS Gerald Ford, acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gravely, realizó ejercicios en aguas cercanas a Venezuela, lo que elevó las tensiones diplomáticas.

Legisladores republicanos respaldaron la presión sobre Maduro

El senador Lindsey Graham, aliado cercano del expresidente Donald Trump, respaldó las palabras de Scott y reveló que sostuvo una conversación reciente con el exmandatario.

Graham aseguró que Trump planea informar al Congreso sobre posibles operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y no descartó la posibilidad de extenderlas hacia territorios de Venezuela y Colombia.

Frente a este escenario, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió que cualquier intento de agresión militar en la región podría desatar una grave crisis: “el pueblo iría a las montañas en armas”, declaró.

Las declaraciones del senador republicano consolidan la advertencia del senador Rick Scott a Maduro como una de las más contundentes de los últimos meses, reavivando el debate sobre el futuro político de Venezuela y el papel de Estados Unidos en la estabilidad de América Latina.