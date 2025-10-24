"Se están inventando una guerra": Maduro respondió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

El presidente Nicolás Maduro denunció públicamente que Estados Unidos está preparando un conflicto armado contra Venezuela, en medio del despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

Las declaraciones del mandatario se dieron en una cadena nacional de radio y televisión, luego de que Washington anunciara que el portaviones USS Gerald R. Ford se sumará a las operaciones antinarcóticos que se desarrollan en esa zona desde comienzos de septiembre.

Desde el 2 de ese mes, Estados Unidos ha bombardeado diez presuntas narcolanchas, en acciones que han dejado al menos 43 personas muertas, según reportes oficiales.

Sin embargo, el Gobierno venezolano sostiene que las verdaderas intenciones de ese operativo son políticas y no de seguridad.

Maduro respondió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Durante su intervención televisada, Maduro acusó a Estados Unidos de “inventarse una guerra” para mantener una presencia militar en el Caribe y desestabilizar a su gobierno.

Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se meterían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar.

El jefe de Estado venezolano insistió en que las acusaciones de Washington sobre una supuesta participación de Venezuela en el narcotráfico son “completamente falsas”, y aseguró que el país no produce hoja de coca ni cocaína, destacando los esfuerzos de su administración para frenar el tránsito de drogas que proviene de territorio colombiano.

Estados Unidos se inventa un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso. Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia.

EE. UU. afirmó que los ataques son parte de una ofensiva contra el narcotráfico

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que la presencia militar de Estados Unidos “representa una amenaza real contra Venezuela, el Caribe y América Latina”.

Es una amenaza militar ahí en el Caribe contra Venezuela, contra la región, contra Latinoamérica, contra el Caribe.

En Washington, las autoridades norteamericanas aseguran que la operación forma parte de una ofensiva contra el narcotráfico internacional, pero el Gobierno venezolano considera que se trata de una justificación para el incremento de la presión militar y política sobre Caracas.

El presidente Maduro también hizo referencia a las recientes declaraciones del entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, quien reconoció que su administración estudia la posibilidad de ataques directos en territorio venezolano.

Finalmente, desde Caracas, el Gobierno reiteró que no caerá en provocaciones y que mantendrá su posición de defensa y soberanía ante cualquier intento de agresión.