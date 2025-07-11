CANAL RCN
Las condiciones que habría puesto Nicolás Maduro para dejar el poder: ¿Qué le pidió a EE.UU.?

Revelaron las condiciones que habría puesto Nicolás Maduro para dejar el poder y ser capturado por Estados Unidos.

noviembre 07 de 2025
06:56 a. m.
La salida del poder en Venezuela podría no ser forzada, sino negociada. Un influyente periódico estadounidense reveló los supuestos términos que el líder del régimen, Nicolás Maduro, estaría dispuesto a aceptar para abandonar el Palacio de Miraflores.

La información, proveniente de fuentes cercanas a Caracas citadas por The Atlantic, anunció que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela llegó a un punto donde los incentivos podrían ser más efectivos que la confrontación directa. La revelación de las condiciones que habría puesto Nicolás Maduro para entregarse abre un debate sobre la viabilidad de una transición controlada.

¿Qué pidió Nicolás Maduro para entregarse, según reconocido periódico estadounidense?

El escenario de un "exilio tranquilo" parece ser la pieza central de cualquier acuerdo. Filtraron que Maduro buscaría no solo una amnistía personal, sino también garantías de impunidad para sus principales colaboradores cercanos.

Maduro estaría dispuesto a una salida controlada si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores. Además, retira las recompensas y facilita un exilio tranquilo, mencionó The Atlantic.

Esto incluiría la exigencia de que Washington retire las recompensas millonarias ofrecidas por el Departamento de Estado a cambio de su captura.

Si bien la administración de Donald Trump ha mantenido una postura de cautela pública, el informe indica que, ante suficiente presión e incentivos, "todo está sobre la mesa" con el líder venezolano.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre Maduro?

A pesar de las supuestas negociaciones, las señales militares en la región no disminuyen. Las llegadas de portaaviones al mar Caribe han marcado un punto de inflexión en las crecientes tensiones entre ambos países. Este despliegue militar subraya la dualidad de la estrategia de Washington, que combina la diplomacia coercitiva con el músculo naval.

No obstante, existen voces dentro del gabinete estadounidense, incluido el asesor Marco Rubio, que abogan por una estrategia mucho más agresiva, argumentando que el régimen opera como una organización narcotraficante que afianza lazos con potencias rivales como Rusia y China.

Quienes defienden la reanudación de las negociaciones advierten que intentar derrocar a Maduro por la fuerza sería una medida potencialmente peligrosa e impredecible.

La preocupación radica en quién tomaría el control: se especula que los líderes militares que pudieran asumir el poder tendrían "poca predisposición a entregarlo" a una oposición civil respaldada por EE. UU.

Por tales motivos, la amnistía podría ser una de las condiciones que habría puesto Nicolás Maduro para entregarse porque garantiza la protección de la estructura de poder que lo ha mantenido en el cargo.

El informe sugiere que la voluntad de Washington de no acelerar una confrontación crítica se debe, en parte, a la falta de claridad sobre quién sucedería a Maduro.

