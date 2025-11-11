La huelga que le pidió Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos si lo llegan a derrocar

En medio de un tenso panorama político y social, Nicolás Maduro les pidió a los trabajadores venezolanos que se declaren en huelga si llegan a derrocarlo, una declaración que reaviva la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.

El líder del régimen, que se autodenomina “presidente obrero”, llamó a la clase trabajadora a “detener todo el país” en caso de que se intente un golpe de Estado o una intervención extranjera.

Durante una alocución transmitida por medios estatales, Maduro aseguró que su eventual salida del poder solo podría ser respondida con una “huelga general insurreccional”, evocando los hechos ocurridos en abril de 2002, cuando Hugo Chávez regresó al poder tras un breve derrocamiento.

Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer un daño, desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, movilización y combate de todo el pueblo la clase obrera decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler

¿Por qué Nicolás Maduro le pidió a los trabajadores venezolanos que se declaren en huelga?

El líder venezolano ha intentado fortalecer su imagen de defensor de la clase obrera, pese a las duras críticas sobre las condiciones laborales en el país.

Actualmente, los trabajadores del sector público perciben salarios que rondan los cuatro dólares diarios, complementados con bonos que, según analistas, sirven como mecanismo de control político.

Maduro sostiene que su llamado es una forma de “defensa nacional” ante lo que considera una ofensiva internacional encabezada por Estados Unidos, país que, según él, estaría planeando acciones militares en la región del Caribe.

Llamado de Maduro a los trabajadores venezolanos si llegan a derrocarlo

El llamado de Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos para que se declaren en huelga si llegan a derrocarlo ha generado polémica dentro y fuera de Venezuela.

Sectores sindicales calificaron el mensaje como “una manipulación”, mientras que líderes opositores lo consideraron un intento de aferrarse al poder mediante el miedo.