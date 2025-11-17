CANAL RCN
Internacional

Maduro respondió a Trump y dijo que hablaría con él “face to face, sin problema”

La recompensa que la administración Trump ofreció por el líder del régimen venezolano es la más alta en la historia de los Estados Unidos.

Foto: montaje realizado con imñagenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imñagenes de la AFP

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
08:31 p. m.
Durante la transmisión de su programa semanal ‘Con Maduro’, la noche del lunes (17 de noviembre), el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su Gobierno mantiene la puerta abierta para hablar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump:

"Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará, 'face to face', cara a cara, sin ningún problema".

Con sus declaraciones, Maduro responde al presidente Trump que, en diálogo con la prensa, dijo el domingo (16 de noviembre) por la noche: "Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello. A ellos (en Venezuela) les gustaría hablar".

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el fin de semana que planean incluir al Cártel de los Soles entre las FTO:

También el fin de semana el secretario de Estado, Marco Rubio, informó a través de sus redes sociales que planea incluir al Cártel de los Soles entre las organizaciones terroristas extranjeras o FTO, por sus siglas en inglés:

"El Cártel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

E insistió en que el país se mantiene en que Maduro es líder de la organización dedicada al tráfico de drogas desde Latinoamérica, hacia el norte del continente.

Recompensa por la captura de Maduro sigue siendo la más alta en la historia:

La recompensa que ofrece Estados Unidos por Maduro se duplicó en agosto, de 25 a 50 millones de dólares, convirtiéndose en la más alta en la historia del país.

Desde la administración Trump señalan al líder del régimen y algunos de sus funcionarios como los principales cabecillas del Cártel de los Soles; lo que genera mayores expectativas sobre un eventual diálogo con Washington.

