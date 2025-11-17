Presidente Trump dijo que estaría orgulloso de “derribar” las fábricas de cocaína en Colombia

Desde la Oficina Oval, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló en declaraciones entregadas a la prensa que estaría “orgulloso” de acabar con los laboratorios que fabrican cocaína en Colombia:

“¿Derribaría esas fábricas de cocaína? Estaría orgulloso de hacerlo personalmente, no estoy diciendo que lo esté haciendo, pero estaría orgulloso de hacerlo porque vamos a salvar millones de vidas”.

Desde que ordenó el despliegue de destructores en el Caribe Sur y 4.000 efectivos para combatir a los cárteles del narcotráfico latinoamericanos, 21 lanchas han sido bombardeadas y 83 personas han muerto.

Lejos de ceder a la presión internacional o a las voces que insisten en que se trata de ejecuciones extrajudiciales, Trump se mantiene en que “cada vez que esto sucede (un ataque), estás salvando 25.000 vidas estadounidenses”.

Trump no ha descartado que su ofensiva en la región incluya ataques en tierra:

A mediados de octubre, el presidente Trump celebró los resultados de su ofensiva contra supuestas narcolanchas en el Caribe Sur y el Pacífico. Según dijo, se ha reducido el número de embarcaciones que utilizan las rutas del narcotráfico y, al ser cuestionado por la prensa sobre posibles ataques en tierra respondió:

“Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”.

En noviembre, la llegada del submarino más grande del mundo: el USS Gerald Ford marcó el inicio de una nueva fase en su ofensiva, bajo la operación Lanza del Sur con la que prometió seguir defendiendo los intereses de los Estados Unidos.

En palabras del secretario de Guerra, Pete Hegseth, “esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”.