CANAL RCN
Internacional Video

Presidente Trump sugiere que podría conversar con Nicolás Maduro

El anuncio se da poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que planean clasificar como organización terrorista al Cartel de los Soles, con el que relacionan al líder del régimen.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
07:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En conversaciones con la prensa, tras un fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría conversar con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro:

"Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello. A ellos les gustaría hablar".

Con la llegada del portaviones más grande del mundo, EE. UU. comenzará la operación Lanza Sur contra el narcotráfico en la región
RELACIONADO

Con la llegada del portaviones más grande del mundo, EE. UU. comenzará la operación Lanza Sur contra el narcotráfico en la región

Las declaraciones de Trump llegan luego de que Marco Rubio, actual secretario de Estado, dijera que están planeando designar al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO):

"El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

Estados Unidos se mantiene en que Nicolás Maduro lidera el Cartel de los Soles:

En declaraciones entregadas a la prensa el mismo día (domingo 16 de noviembre), el secretario de Estado dijo que los Estados Unidos se mantiene en que Maduro lidera el Cartel de los Soles, del que también formarían parte otros altos funcionarios venezolanos, "que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela".

Estados Unidos confirma un nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico: van 21 lanchas y 83 muertos
RELACIONADO

Estados Unidos confirma un nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico: van 21 lanchas y 83 muertos

En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa ofrecida por el líder del régimen, de 25 a 50 millones de dólares. Se trata de la mayor recompensa en la historia de los Estados Unidos.

Sin embargo, Trump podría tener nuevos planes para Venezuela, incluyendo a Maduro, como dijo a la prensa esta semana, sin revelar detalles adicionales sobre su presencia en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en diciembre

Artistas

Murió reconocido cantante a sus 59 años: había sido arrestado en los últimos días

Estados Unidos

Estados Unidos confirma un nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico: van 21 lanchas y 83 muertos

Otras Noticias

Copa BetPlay

¡Quedó definida la final de la Copa BetPlay 2025! Este será el rival de Independiente Medellín

Se jugó el partido de vuelta entre América de Cali y Atlético Nacional y quedó listo el segundo finalista. Estos son los detalles.

Vía al Llano

Vía al Llano: aparecen nuevas grietas tras la reapertura del kilómetro 18

Después de reabrir la vía al Llano, se confirmó que varios tramos volvieron a presentar fallas.

Artistas

Reconocida exreina colombiana confesó que sufrió un angustioso accidente y que su vida estuvo en peligro

Cuidado personal

Riesgos de aguantar las ganas de miccionar: expertos explican sus consecuencias

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional