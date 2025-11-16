Presidente Trump sugiere que podría conversar con Nicolás Maduro

En conversaciones con la prensa, tras un fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría conversar con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro:

"Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello. A ellos les gustaría hablar".

Las declaraciones de Trump llegan luego de que Marco Rubio, actual secretario de Estado, dijera que están planeando designar al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO):

"El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

Estados Unidos se mantiene en que Nicolás Maduro lidera el Cartel de los Soles:

En declaraciones entregadas a la prensa el mismo día (domingo 16 de noviembre), el secretario de Estado dijo que los Estados Unidos se mantiene en que Maduro lidera el Cartel de los Soles, del que también formarían parte otros altos funcionarios venezolanos, "que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela".

En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa ofrecida por el líder del régimen, de 25 a 50 millones de dólares. Se trata de la mayor recompensa en la historia de los Estados Unidos.

Sin embargo, Trump podría tener nuevos planes para Venezuela, incluyendo a Maduro, como dijo a la prensa esta semana, sin revelar detalles adicionales sobre su presencia en la región.