Manuscritos inéditos de Hamás darían pistas sobre las órdenes impartidas para el ataque del 7 de octubre

Israel encontró importantes documentos que habrían sido escritos por Yahya Sinwar, uno de los cabecillas del grupo islamista palestino.

octubre 12 de 2025
04:00 p. m.
Dos años después de la incursión armada de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, se conocieron unos manuscritos atribuidos a Yahya Sinwar, uno de los cabecillas del grupo terrorista, y quien fue neutralizado hace un año.

Los documentos, con fecha de agosto del 2022, contiene algunas de las instrucciones que habrían sido impartidas al brazo armado de Hamás para llevar a cabo el ataque, que dejó un saldo de al menos 1.200 personas asesinadas y 250 secuestrados.

Estos manuscritos fueron hallados en un refugio subterráneo ubicado en Gaza, hasta ahora gobernado por Hamás.

¿En dónde fue hallado el manuscrito?

La información fue revelada en un reportaje del diario estadounidense The New York Times, en el que se mencionó que los hallazgos hechos por Israel tras dar de baja al alto comandante de Hamás, Muhammed Sinwar, incluían grabaciones y órdenes de atacar a soldados y civiles israelíes y luego difundir públicamente las masacres.

El manuscrito en cuestión, que habría sido escrito por Yahya Sinwar, hermano de Muhammed, estaba guardado en un computador desconectado de cualquier red, al cual la inteligencia israelí no podía acceder en sus operaciones de espionaje.

De acuerdo con lo publicado por The New York Times, el documento contenía órdenes claras para atacar a soldados y comunidades civiles, difundiendo los hechos de violencia para “infundir miedo y desestabilizar el país”.

Piezas clave para entender el ataque de Hamás

El reportaje es claro también al mencionar que el manuscrito no contiene pautas explícitas sobre secuestrar o matar civiles, pero sí expone órdenes para entrar a zonas residenciales y prender fuego a vehículos.

De allí habría salido la terrorífica práctica de Hamás de incinerar kibutz enteros durante la incursión armada del 7 de octubre.

Este documento se convertiría en una pieza clave para Israel en el marco de la investigación sobre las órdenes que se habrían impartido para el ataque de hace dos años por los altos mandos de Hamás, que han negado en ocasiones anteriores las intenciones de difundir los ataques por internet.

Cabe recordar que, en respuesta a la arremetida de Hamás, Israel desató una guerra en la Franja de Gaza que ha provocado la muerte de más de 65.000 personas, en su mayoría civiles.

