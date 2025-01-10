Así lucen las calles de Venezuela por la Navidad que arrancó este 1 de octubre: videos

Por orden de Nicolás Maduro, el 1 de octubre marcó el inicio oficial de la Navidad en Venezuela, un adelanto festivo que se ha vuelto una tradición anual desde 2013.

De esta manera, las calles de Caracas, amanecieron con luces y decoraciones que buscan inyectar un ambiente de alegría, aunque para muchos, es una medida que simboliza la profunda desconexión entre el Palacio de Miraflores y la del pueblo venezolano.

¿Por qué Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela?

De acuerdo con Maduro, la medida de adelantar la Navidad es por estrategia para impulsar la economía y por defender el “derecho a la felicidad”.

Sin embargo, este despliegue de la Navidad desde octubre ha generado críticas que se extienden más allá de las fronteras.

Desde el anuncio de Maduro, diversos puntos de Caracas exhiben ya adornos y motivos propios de diciembre. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la capital de Venezuela con símbolos festivos, una Navidad que llega dos meses antes de lo habitual.

Esta movilización de recursos para el embellecimiento ocurre mientras la medida es objeto de fuerte controversia política. Para los críticos, este énfasis en la festividad es una "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas estructurales y de la prolongada crisis económica y humanitaria.

La sarcástica reacción internacional ante la Navidad en Venezuela desde octubre

La orden de adelantar las fiestas no ha pasado inadvertida en el ámbito internacional, donde el régimen de Maduro es fuertemente cuestionado. El Gobierno de Argentina, por ejemplo, aprovechó la inusual fecha para lanzar una crítica cargada de sarcasmo.

El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, utilizó su conferencia de prensa para atacar públicamente la decisión. Con una clara ironía, Adorni sentenció: "Hoy arranca la Navidad en Venezuela. Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, decretada por el dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad".