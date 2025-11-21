María Corina Machado recibió amenaza del régimen venezolano si viaja a recibir el Nobel de la Paz

Una nueva advertencia a María Corina Machado volvió a encender el panorama político en Venezuela. El fiscal general de Venezuela bajo el mando de Tarek William Saab, aseguró que la dirigente opositora enfrentará consecuencias legales si decide salir del país, reiterando que su salida inmediata sería interpretada como una fuga ante los procesos judiciales abiertos en su contra.

La preocupación surge en medio del debate internacional por el reconocimiento del Nobel de la Paz que la líder recibirá en el Noruega.

La advertencia del régimen de Venezuela a María Corina Machado

La reacción política tomó fuerza luego de que sectores diplomáticos confirmaran que varios mandatarios de la región acompañarían a la opositora durante la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo, programada para el 10 de diciembre.

Sin embargo, la advertencia a María Corina Machado cambió el foco: Saab señaló que cualquier desplazamiento fuera del territorio venezolano la convertiría automáticamente en una “prófuga” de la justicia.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Saab a la AFP, Machado enfrenta expedientes por presuntos delitos relacionados con actos de conspiración, instigación al odio, terrorismo y por su “llamado a invadir a Venezuela.

Según el funcionario, las investigaciones incluyen señalamientos por apoyar operaciones militares extranjeras en el Caribe, un tema que ha sido utilizado por el régimen para justificar un mayor control y vigilancia interna.

María Corina Machado lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

El fiscal también reveló que el Ministerio Público procesa a más de un centenar de individuos identificados como “mercenarios”, a quienes presuntamente vincula con planes contra Nicolás Maduro.

Saab aseguró que estos operativos estarían asociados a agencias de inteligencia extranjeras. Las afirmaciones surgieron tras recientes detenciones presentadas como parte de supuestas tramas internacionales.

Mientras tanto, desde la clandestinidad, la líder opositora afirmó que permanece dentro de Venezuela.

En mensajes difundidos en redes sociales, reiteró que continuará haciendo denuncias sobre la situación política y social del país, insistiendo en que el camino para superar la crisis pasa por la defensa de las libertades fundamentales y por la presión interna de la ciudadanía.

Ha llegado la hora de que cada familia venezolana vuelva a estar unida por siempre en su propia tierra.

Machado ha reiterado que su prioridad es “recuperar el futuro” de millones de venezolanos, aunque todavía no confirma si viajará o no para recibir el galardón.