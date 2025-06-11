CANAL RCN
María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará

En medio de las tensiones que han desatado los bombardeos en el Caribe contra el narcotráfico, la Nobel de Paz, se refirió al futuro del régimen en el país.

Foto: AFP

AFP

noviembre 06 de 2025
12:37 p. m.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado acusó a Nicolás Maduro de haberle declarado la guerra a su población y apoyó el despliegue militar estadounidense en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados en el Caribe, y está a la espera del mayor portaviones del mundo para operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro asegura que el objetivo es su derrocamiento.

Al menos 67 personas murieron en bombardeos a supuestas narcolanchas como parte de estas operaciones en la región. María Corina Machado se refirió a la situación de Venezuela durante un foro de negocios celebrado en Miami, Florida, en el que participó por videollamada.

María Corina Machado habló de lo que se viene para Venezuela

Machado aseguró que Maduro es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región.

Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump está acabando con ella.

Asimismo, calificó la estrategia estadounidense contra el narcotráfico como "absolutamente correcta".

De acuerdo con Machado, las estructuras lideradas por Maduro se financian con tráfico de drogas, de armas y personas, y aseguró que la administración de Trump -su principal aliado- está cortando esas fuentes de ingresos con sus ataques recientes, en los que han muerto decenas de personas en las últimas semanas.

Los avances de Estados Unidos en la estrategia contra el narcotráfico

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe han elevado la presión contra el gobierno de Maduro, al que Washington acusa de ser un narcotraficante y de haberle robado las elecciones presidenciales de julio de 2024 a la oposición.

El despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y la autorización de operaciones de la CIA contra Venezuela llevaron al presidente del país sudamericano a denunciar que la administración republicana busca un cambio de régimen.

En una entrevista en CBS emitida el domingo, Trump aseguró que los días de Maduro como presidente están contados, aunque minimizó el riesgo de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde que denunció un fraude en las elecciones de 2024, en las que Maduro volvió a proclamarse presidente.

