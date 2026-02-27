Este es el primer candidato que se postula a la Presidencia de Venezuela, tras la caída de Maduro

En las últimas horas, el excandidato presidencial Enrique Márquez anunció que quiere formar parte de la transición en Venezuela, al tiempo que consideró como un aliado a Estados Unidos, días después de su sorpresiva aparición en Washington durante un discurso de Donald Trump.

Márquez apareció el martes en la tribuna de invitados de honor del Congreso de Estados Unidos a iniciativa del presidente Trump, quien pronunciaba su discurso sobre el Estado de la Unión. Fue el único invitado sorpresa extranjero.

Trump presentó a Márquez como uno de los resultados de su política de mano dura con los regímenes enemigos de Estados Unidos en América Latina.

La aspiración de Enrique Márquez a la Presidencia de Venezuela

Fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero y, desde entonces, Trump dice estar a cargo del país petrolero.

Enrique Márquez habló de su visita a Washington:

Recibí opiniones que me hacen afirmar que efectivamente tenemos una oportunidad, que, en este momento, como en el pasado ocurrió, Estados Unidos es un aliado para los cambios en Venezuela.

"Hay que posponer aspiraciones, hay que posponer egos, dado que un escenario electoral en el país es muy extemporáneo aún”, apuntó.

¿Si quiero dirigir los destinos de mi nación? Claro que quiero, pero más que dirigir los destinos, quiero estar, quiero ser un factor de la unidad actual para levantar el país.

"Esto tiene que terminar en una elección democrática, pero para eso los venezolanos tenemos que construir las condiciones", indicó el político.

¿Quién es Enrique Márquez, el primer político en lanzarse públicamente a la Presidencia de Venezuela?

Márquez fue uno de los primeros opositores en salir de prisión durante un proceso de excarcelaciones que arrancó el 8 de enero y que avanza con lentitud.

Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma temporal tras su derrocamiento. Su agenda ha incluido liberaciones de presos políticos, una reforma a la norma petrolera y la promulgación de una histórica ley de amnistía.

"Bienvenidos los cambios. Es el mismo gobierno, pero son otras políticas", destacó Márquez. Sin embargo, desestimó que contribuya mucho como parte del interinato.

Márquez fue candidato en las elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelegido entre denuncias de fraude.

Su postulación fue vista como una alternativa a una eventual inhabilitación del candidato de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, que aún reclama la victoria.