CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado ya habló con Donald Trump en la Casa Blanca: ¿Qué se dijeron?

La secretaria de prensa de la Presidencia de Estados Unidos confirmó la finalización del encuentro entre el presidente estadounidense y la líder opositora venezolana en Washington.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 15 de 2026
02:38 p. m.
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado finalizó cerca de las 2:00 de la tarde de este 15 de enero en la Casa Blanca, así lo confirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt en una conferencia.

El encuentro entre la líder de la oposición venezolana y el presidente de Estados Unidos que logró la captura de Nicolás Maduro marca un hito en las relaciones entre Washington y la oposición en Venezuela.

¿Qué pasó en la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump?

Leavitt reafirmó a la prensa el interés del mandatario por el encuentro con María Corina Machado:

Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que esperaba una conversación positiva y fructífera con la señora Machado, quien es una voz notable y valiente para muchos venezolanos.

Al mismo tiempo, la funcionaria aseguró que "el presidente esperaba con interés hablar con ella sobre la realidad del país y lo que está sucediendo".

Sin embargo, no precisó detalles sobre cómo se desarrollará la transición en Venezuela, estas negociaciones las ha mantenido de forma hermética con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada.

El impacto de la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump para Venezuela

El encuentro entre Trump y Machado se produce en un momento de especial tensión política en Venezuela, donde la líder opositora mantiene su liderazgo político a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro y las negociaciones de Estados Unidos con Delcy Rodríguez, otra de las principales figuras del régimen.

La reunión en la Casa Blanca representa un respaldo significativo de la administración estadounidense a la oposición venezolana.

Según las declaraciones oficiales, la conversación entre ambos mandatarios se centró en analizar la situación actual de Venezuela y las perspectivas del futuro del país en transición.

Trump ha mostrado históricamente un interés particular en la crisis venezolana, considerándola una prioridad en la política exterior estadounidense hacia América Latina.

María Corina Machado, descrita por la vocera de la Casa Blanca como una "voz notable y valiente", es considerada como una de las figuras más fuertes de la oposición venezolana en los últimos años.

Este encuentro se suma a una serie de acciones diplomáticas que Estados Unidos ha mantenido respecto a Venezuela, consolidando su posición de apoyo a los sectores que buscan cambios políticos en el país caribeño.

