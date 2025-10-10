CANAL RCN
El mundo reacciona al Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

María Corina se convirtió en la primera mujer venezolana en conseguir este reconocimiento.

octubre 10 de 2025
08:05 a. m.
Son muchas la reacciones alrededor del mundo, luego de que se conociera que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025.

En España, casi 500.000 venezolanos celebran el reconocimiento a la carrera de Machado, quien ha entregado su vida política a la lucha por el restablecimiento de la democracia en su país.

Humberto Calderón Berti, exministro y expresidente de PDVSA, habló con Noticias RCN y NTN24, y aseguró que todos sus connacionales están de júbilo por el galardón entregado a esta mujer que ha buscado la libertad de Venezuela por más de 20 años.

Las reacciones en España

Dirigentes políticos españoles también expresaron su apoyo y respaldo a este anuncio del Comité del Nobel, desde Oslo, Noruega.

Desde el Partido Popular han enviado mensajes de alegría y felicitación a la opositora venezolana. Sin embargo, de parte del oficialismo no se tiene aún un pronunciamiento.

Un reconocimiento a su “batalla pacífica”

Miguel Enrique Otero, periodista venezolano, reaccionó al Premio Nobel y lo calificó como un “hecho extraordinario”.

María Corina representa la lucha pacífica contra una dictadura que ha mantenido una guerra contra los venezolanos durante tantos años.

Otero resaltó que la lucha de María Corina ha obtenido un premio merecido, por su “batalla pacífica” que cada vez pone más cerca en el panorama una salida democrática para Venezuela.

Edmundo Felicitó a Machado

Después del histórico anuncio del Premio Nobel de la Paz, las miradas del mundo se dirigen a Venezuela.

María Corina Machado fue reconocida por el Comité del Nobel por su lucha pacífica en la defensa de la democracia.

A través de su cuenta de X, Edmundo González felicitó a su compañera de partido y le agradeció por su trabajo en busca de la libertad de Venezuela.

Otros líderes alrededor del mundo también se han pronunciado.

Machado es la primera venezolana en recibir este galardón.

