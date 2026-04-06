Fue asesinado el hijo de un cantante colombiano: esto se sabe

Arnulfo Peralta, el cantautor de Cartagena, se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

El pasado 31 de mayo, Johay Peralta, su hijo mayor, fue asesinado tras ser atacado con un arma cortopunzante.

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¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que han conocido las autoridades? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto es lo que se sabe del asesinato de Johay Peralta, hijo del cantante Arnulfo Peralta

De acuerdo con los relatos que han recopilado las autoridades que están investigando el caso, Johay Peralta, de 31 años, se encontraba en su casa, pero un amigo llegó y le pidió que lo acompañara al barrio San Pedro Mártir, en Cartagena.

Johay y su amigo habrían partido hacia ese lugar en motos y, estando allá, se habría presentado una discusión con un tercer hombre por el presunto ataque de un perro.

En medio de esa situación, el hijo mayor del cantante Arnulfo Peralta fue apuñalado a la altura del cuello, quedó gravemente herido y fue trasladado a una entidad médica ubicada en Blas de Lezo.

El ataque contra Johay Peralta se habría presentado alrededor de las 9:40 de la noche. Además, a pesar de los esfuerzos de los especialistas que lo atendieron, el hijo del cantautor perdió la vida al poco tiempo.

¿Cómo ha avanzado el caso tras la muerte de Johay Peralta, el hijo del cantante vallenato Arnulfo Peralta?

Con base en las pruebas testimoniales, las autoridades de Cartagena están estableciendo quién fue el presunto responsable del ataque para encontrarlo y comenzar las diligencias judiciales correspondientes.

Sin embargo, hasta el momento, no hay personas capturadas y la familia del cantante Arnulfo Peralta sigue esperando que se haga justicia.

"Qué problema la intolerancia", "mis condolencias a la familia", "no puedo creerlo" y "qué triste", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.